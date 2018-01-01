المخابرات الأمريكية: كورونا ليس من صنع الإنسان وتسرب من معمل بووهان

نظريات كثيرة ظهرت مؤخرا في محاولة لتفسير سبب ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكان آخرها أن الفيروس مخلق بشكل صناعي وليس طبيعيا.

وحسمت أجهزة المخابرات الأمريكية الجدل، وقالت إن الفيروس ليس من صنع الإنسان، ولكن المسؤولين يواصلون التحقيق فيما إذا كان الفيروس التاجي الجديد قد هرب من مختبر بالصين، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأكد مدير المحابرات الوطنية، في بيان اليوم الخميس، أن الفيروس نشأ في الصين" تتوافق أجهزة الاستخبارات أيضًا مع الإجماع العلمي الواسع على أن فيروس "Covid-19" لم يكن من صنع الإنسان أو وراثيًا".

وأضاف البيان "أن رؤساء المخابرات يواصلون العمل في محاولة لتحديد ما إذا كان تفشي المرض بدأ من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة، أو إذا كان نتيجة لحادث في مختبر في ووهان".

في وقت سابق من هذا الشهر، رفض الرئيس الأمريكي ترامب، نفي الادعاءات التي قيلت له بأن مسؤولي المخابرات الأمريكية يعتقدون أن الفيروس التاجي قد بدأ في الانتشار بعد وقوع حادث في معهد ووهان للفيروسات.

وفي عام 2018 ، أرسل مسؤول استخباراتي أمريكي زار معهد ووهان للفيروسات برقية إلى واشنطن العاصمة يحذر من تجارب فيروسات تاجية محتملة خطيرة يتم إجراؤها على الخفافيش، كما يعتقد أن الفيروس التاجي الحيواني قد نشأ بناء على تجارب معملية.