وفاة بطل مسلسل Game of Thrones الشهير

05:55 ص | الجمعة 01 مايو 2020
Game of thrones

Game of thrones

كتب: لمياء محمود

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بعدما اشتهر كونه جزءا من مسلسل صراع العروش أو "Game of thrones" الشهير، رحل اليوم الممثل بي جي هوج الشهير بآدم ماربراند.

وتوفي النجم الراحل عن عمر ناهز 65 عاما، بعدما شارك في سلسلة صراع العروش الملحمية، وظهر بدور سير آدم ماربراند، وأحد أفراد جيش جايمي لانسيستر شقيق سيرسي لانيستر ملكة الجنوب، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وشارك الممثل الراحل في حلقات "The fall"، بالإضافة إلى "Give My Head Peace".

وقال بيتر جونستون ، مدير "لbbcni"، إن "هوج" كان موهبة كوميديا ​​عظيمة وشخصية محبوبة، وشعرت بالأسف لرحيله".

وأضاف "لقد كان ممثلاً جيدًا وزميلًا عظيمًا وصديقًا حقيقيًا، تعازينا لزوجته إيليش وابنه ناثان وابنته أبيجيل في هذا الوقت".

مسلسل "Game of thromnes"

مسلسل Game of thrones اقتباس لرواية "لعبة العروش" التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن، وصور في استديوهات "بلفاست" وعدة مواقع أخرى في أيرلندا الشمالية ومالطا واسكتلندا وكرواتيا وأيسلندا والولايات المتحدة والمغرب، وعُرِضَ لأولِ مرّة على شبكة "HBO" في الولايات المتحدة في 17 أبريل 2011.

واستمر المسلسل لـ7 أجزاء متواصلة، مصورًا الصراع الملحمي للعائلات في الممالك السبع في محاولة لمعرفة من سيفوز بالعرش ويحكم الممالك كلها، وعرض الإعلان الرسمي للجزء الثامن والأخير من المسلسل في الخامس من مارس، وحقق أكثر من 49 مليون مشاهدة.

 وكان "تويتر" أطلق من قبل رموزا تعبيرية "إيموشنز" بالشخصيات المفضلة في المسلسل، للتفاعل مع جمهور صراع العروش ، عبر تغريدة علق عليها قائلا : "من أجل العرش"، موضحا فيها أسماء الشخصيات بجوار كل رمز". 

 

 

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