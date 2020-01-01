صور.. سعرها 6 ملايين جنيه.. أغلى مرتبة سرير في العالم

04:52 ص | الجمعة 01 مايو 2020
المرتبة الفريدة

المرتبة الفريدة

كتب: مصطفى الصبري

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اشتهرت مرتبة سرير مادرة، بسبب امتلاك مغني الراب الكندي دريك لها، وهي مرتبة Grand Vividus التي صنعها المصنع السويدي "Hästens" والفنان والمصمم فيريس رافيولي، وهي عمل فني لا يستطيع إلا الأغنياء امتلاكه.

في هذا الشهر، عرضت مجلة Architectural Digest تقريرا عن قصر دريك الذي تبلغ مساحته 50000 قدم مربع في تورونتو، وعلى الرغم من جميع وسائل الراحة الرائعة الموجودة به، أبرز ما لفت الانتباه هو مرتبة مغني الراب الفاخرة، حسب موقع "أوديتي سنترال".

المرتبة هي عبارة عن تحفة يدوية الصنع مصممة خصيصًا لتناسب دريك، وGrand Vividus تم إطلاقها مؤخرًا نتيجة تعاون بين صانع المراتب السويدية Hästens والفنان والمصمم فيريس رافيولي، وتعتبر الأغلى في العالم.

وأول شيء يلفت الانتباه إليها هو لونها الأسود، وبعد ذلك يُلاحظ عناصر أخرى مثيرة للاهتمام، مثل البروزات النحاسية الذهبية وزوايا الجلد، ومواصفاتها مثيرة للإعجاب تمامًا مثل مظهرها، إذ يقال إنها تزن نصف طن، ومصنوعة يدويًا بتكلفة ضخمة وصلت إلى 390 ألف دولار(6 ملايين و141 ألف جنيه مصري).

ما الذي يجعل مرتبة دريك باهظة الثمن؟

يبدو أن العنصر الرئيسي الذي رفع سعرها هو كمية شعر الخيل المستخدمة في عملية التصنيع، ولكن الأمر لا يقتصر على شعر الحصان فحسب، بل تحتوي Grand Vividus على عدد أكبر بكثير من الينابيع، مما يعزز الشعور بالطفو عند الاستلقاء عليها.

ويستغرق صنع المرتبة الفريدة من خبراء المراتب وقتا كثيرا جدا، إذ يتطلب 600 ساعة، ويتم تصنيع 12 قطعة منها فقط كل عام، لذا فإن التفرد يرفع السعر قليلاً، ومرتبة المغني الكندي دريك هي أول إنتاج مصنع Hästens من هذا الطراز الفريد على الإطلاق، لكن الشركة المصنعة السويدية أطلقت 9 قطع أخرى.

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