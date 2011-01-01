ناسا توفر عقودا لبناء مركبات فضائية لإرسال رواد إلى القمر

03:20 ص | الجمعة 01 مايو 2020
وكالة ناسا

وكالة ناسا

كتب: (أ.ش.أ)

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أعلنت الوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، اليوم، أنها منحت عقودا لـ3 شركات لتصميم وتطوير أنظمة الهبوط البشري من أجل إرسال رجل آخر مع أول امرأة للهبوط على سطح القمر.

ومنحت وكالة ناسا العقود لشركات بلو أوريجين ودينيتيكس وسبيس إكس، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع العقود الممنوحة هو 967 مليون دولار لفترة قدرها 10 أشهر.

وذكر مدير وكالة ناسا جيم بريدنستين، أن منح العقود يجعل الولايات المتحدة تتقدم خطوة أخرى نحو هدف هبوط رواد الفضاء على القمر بحلول عام 2024، كجزء من ما يسمى ببرنامج أرتميس.

وقال بريدنستين: "هذه هي المرة الأولى منذ عصر أبولو التي تمتلك فيها وكالة ناسا تمويلا مباشرا لنظام هبوط بشري، ولدينا الآن شركات متعاقدة للقيام بالعمل لبرنامج أرتميس".

جدير بالذكر، أن الشركات الثلاث أمامها حتى فبراير 2021 لتحسين مفاهيمها، وستقيم وكالة ناسا أي من الشركات ستؤدي مهمات العرض الأولية، ثم بعد ذلك تختار الوكالة الشركات لتطوير أنظمة الهبوط المستدامة ومهام العرض المستدام.

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