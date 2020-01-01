"الفراجنة" مسلسل أنيميشن.. وبطل العمل: سعيد بتعاوني مع سوسن بدر

وسط زحام الأعمال الدرامية على شاشات التليفزيون اختار بعض الشباب إنتاج وتنفيذ وعرض مسلسل كوميدي اجتماعي بفكر مختلف وهو تصويره برسوم متحركة 3d.

وأبدى أحمد طارق، بطل مسلسل "الفراجنة"، في حديث خاص لـ"الوطن"، سعادته بمشاركته الفنانة سوسن بدر والفنان سامي مغاوري باعتبارهما "مدرسة للفن" وبتصميم وتنفيذ مصري 100%.

وتابع طارق وهو خريج معهد الفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، أن العمل تم أولا عن طريق تسجيل السيناريو والحوار بجميع انفعالاته وإفيهاته وبعدها رسم الشخصيات على الصوت والحوار.

تدور قصة المسلسل حول شخصيتين "عادل وفرج" اللذين يعملان داخل متحف ثم تصادفهما آلة الزمن وينتقلان لعصر الفراعنة وتتوالى الأحداث.

وصرح أحمد طارق أحد أبطال العمل، بأنه يتمنى إنتاج تلك النوعية من المسلسلات لإعادة بهجة رمضان ولنجاح الكثير من المسلسلات التي اعتمدت على ذلك النوع من التصوير مثل بكار وبسنت ودياسطي وسوبر هنيدي، منوها بأن "الفراجنة" عمل بتصميم جرافيك ثلاثي الأبعاد بأيدي مصرية تماما.

العمل بطولة سوسن بدر وسامي مغاوري وأحمد ماهر ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف وائل سعد وإخراج عبد الرحمن حماد ويعرض على شاشة ten الفضائية.