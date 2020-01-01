العلماء يرصدون "رقصة مدمرة" في الفضاء بين ثقبين أسودين

02:13 ص | الجمعة 01 مايو 2020
الثقب الأسود

الثقب الأسود

كتب: (وكالات)

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في أحدث عملية رصد أجريت بشأن الثقوب السوداء، عثر العلماء على ثقبين أسودين ضخمين "يرقصان" حول بعضهما البعض في مجرة توجد على بعد حوالي 3.5 مليار سنة ضوئية من كوكبنا.

وذكر موقع سبيس الأمريكي، أن الثقبين الأسودين يدوران حول بعضهما البعض في مجرة OJ 287، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح المصدر أن عملية الرقص هذه تثير انفجارا هائلا أكثر سطوعا من تريليون نجم، وهو الأمر الذي لاحظه الباحثون ودفعهم إلى إجراء الرصد والمعاينة.

ويعد أحد الثقوب السوداء عملاقا، حيث يكبر بنحو 18 مليار مرة من الشمس، وهو واحد من أكبر الثقوب السوداء التي اكتشفها العلماء على الإطلاق.

ووجد العلماء أن هذه الرقصة الثنائية تحدث مرتين كل 12 عاما، حيث يتحطم الثقب الأسود الأصغر حجما عبر قرص ضخم من الغبار والغاز يحيط بشريكه العملاق، مما يطلق العنان للانفجار.

وقال العلماء، إن هذا الثوران المذهل مشرق للغاية بحيث يمكن للعلماء اكتشافه من على الأرض.

ومن المتوقع أن يحدث الانفجار التالي في عام 2022، ليتلوه حدثان آخران في عامي 2033 و2034.

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