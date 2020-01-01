عودة "الكشف المنزلي" للوقاية من الوباء: الطب فى خدمة المرضى

04:16 ص | الجمعة 01 مايو 2020
د. «باسم» أثناء كشف منزلى

د. «باسم» أثناء كشف منزلى

كتب: إنجى الطوخى

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بسبب فيروس كورونا والخوف من انتقال العدوى فى العيادات الطبية، عاد «الكشف المنزلى» فى بيوت المرضى، حيث رحب عدد كبير من الأطباء بزيارة المرضى والكشف عليهم فى منازلهم مقابل أسعار مخفّضة، مراعاة للأزمة الحالية.

ورغم أنه طبيب أسنان، استجاب الدكتور باسم سمير، لنداءات مرضاه الراغبين فى تلقى العلاج منزلياً، مؤكداً أنه يحرص على ارتداء بذلة واقية، إلى جانب القناع الشفاف، خلال الزيارات المنزلية لحماية نفسه وأيضاً حماية المريض: «أرتدى البذلة الواقية، وأنقل معى جميع المعدات التى أحتاج إليها، سواء فى الكشف أو التعقيم، لأن الأسنان هى أسهل طريق للإصابة بالعدوى».

يقدم «باسم» الكشف المنزلى بنفس القيمة التى يقدم بها الكشف فى العيادة: «نحن ندرك كم الصعوبات التى تواجه المرضى، وهو أمر وضعته لنفسى منذ بدأت عملى كطبيب، فلا يزيد سعر الكشف فى المنزل عن العيادة، لأنه لا تهاون فى المرض، وهو جزء من واجبنا كأطباء أن نشعر بالمريض».

الخدمة نفسها يقدّمها الدكتور طارق السيد، استشارى قلب وأوعية دموية، مؤكداً أنه عمل بالفعل على توفير كشوفات منزلية بسعر مخفّض للمرضى، خصوصاً من سكان التجمع ومدينة نصر: «أدرك مدى صعوبة الحركة فى ظل الزحام الذى تشهده الشوارع قبل الإفطار، وفى ظل الحظر، لذا قررت توفير كشف منزلى مخفّض، وحتى الموجات الصوتية للقلب، أقدمها مجاناً فى العيادة، وبأسعار رمزية جداً فى المنزل»، مؤكداً أن مرضى القلب يحتاجون إلى الرعاية والحركة بحساب، خصوصاً لو كانوا صائمين: «من خلال تلك الكشوفات أسهم فى حملة خليك فى البيت».

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