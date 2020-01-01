"البرنس" في أول تعليق على صورة فلوس عزومة ياسمين صبري: الرزمة طويلة

حالة من الجدل أثارتها صورة لناصر البرنس صاحب محلات كبدة البرنس الشهيرة، وذلك أثناء إعداده لمائدة طعام داخل فيلا الفنانة ياسمين صبري، حيث تساءل رواد السوشيال ميديا عن الأوراق النقدية التي تخرج من أحد جيوب "البرنس"، أثناء التقاطه الصورة في منزل الفنانة الشابة.

ففي الوقت الذي قال فيه البعض "أحلى حاجة في الموضوع رزمة الفلوس اللي البرنس مخبيها ورا ضهره"، تسائل آخر "تعملها كام الروزمة اللي في جيب ناصر البرنس دي يا جدعان؟" ، وأشار آخر إلى مكان النقود قائلا "فيه روزمة فلوس في جيب ناصر اليمين".

وفي أول تعليق له على الصورة قال ناصر البرنس صاحب محلات كبدة البرنس الشهيرة لـ"الوطن " : "مكنتش ناوي آخد فلوس واعتبرتها عزومة جوازهم ولما أصريت قالولي دي فلوس للناس اللي معاك".

وتابع: "لما شفتهم لقيت أنه مبلغ كبير فقررت أنه يكون مكافأة شهر للناس اللي شغالين معايا، وما أخدتش بالي قبل ما أتصور أن الفلوس طالعة في الصورة والرزمة طويلة فظهرت بوضوح للناس".

ووصف "البرنس" الفنانة ياسمين صبري قائلا: "إنسانة محترمة جدا وطيبة وذوق وده كان باين من تعاملنا معاها هي وزوجها من أول ما وصلنا لحد ما مشينا، ومش كده وبس لا دي بتعرف تطبخ كمان".

وعن المائدة التي حضرها أثناء "العزومة" قال البرنس إنه أعد تشكيلة من اللحوم باستخدم زيت الزيتون، لأن ياسمين لا تحب الأكل الملىء بالدهون، حتى أنها لا تفضل أن يكون كمية البصل والثوم في الطعام قليلة جدا لتحافظ على صحتها.

وأكد البرنس أنه سيعد موائد إفطار أخرى قريبا في منازل بعض النجوم خلال الفترة القادمة.

وكانت صفحة مطعم كبدة ناصر البرنس، نشرت فيديو يوضح فيه قيامه بإعداد مائدة إفطار داخل فيلا الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والتقاطه لمجموعة من الصور معها هي وأسرتها.

ووضع تعليقا على الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الـ3 دقائق قال خلاله: "البرنس دايما بيجمعنا واللحظات الحلوة بنحب دايما تكونوا معانا فيها"، وحازت الصور على تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، خاصة وأنها أول ظهور للنجمة ياسمين عقب زواجها.