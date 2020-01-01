"يحصل عليه المساجين"..فوائد زيت الكافور المذهلة وتحذيرات في هذه الحالة

09:57 ص | الجمعة 01 مايو 2020
زيت الكافور

زيت الكافور

كتب: منة العشماوي

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يحتوي زيت الكافور على فوائد عديدة في علاج عدد من الأمراض وتخفيف الآلام ولكن الإفراط في استخدامه أيضا قد يؤدي إلى أضرارة خطيرة.

وتقدم "الوطن" فيما يلي فوائد زيت الكافور بشكل عام وللرجال وتحذيرات من استخدامه في بعض الحالات وينصح بعدم الإفراط فيه وفقا لموقع " natural-fertility-info" و"stylecraze".

فوائد زيت الكافور

- يعمل على التئام الجروح.

- غني بالمواد المطهرة.

- يعمل على التخفيف من آلام العضلات والمفاصل.

- يقضي على الجراثيم بالجهاز الهضمي.

- يستخدم ككمادات في تخفيض الحرارة المرتفعة.

- يتخلص من التعب والأرهاق.

- يمكنه أن يتحكم في معدل السكر بالجسم.

- يعالج مشاكل الأسنان والتهابات اللثة ويقضي على البكتيريا والجراثيم بالفم.

- يعمل على تهدئة الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

- يساعد في علاج الأمراض الجلدية سواء حب الشباب أو البثور أو الالتهابات أو البقع الحمراء.

فوائد زيت الكافور للرجال

-لا يتمكن في التحكم بالشهوة الجنسية وتقليل الرغبة من خلال تناول 3 نقاط من زت الكافور الخام على كوب من الشاي أو الماء وتناولها مرة في اليوم فهو مفيد لمن يريد تقليل الرغبة الجنسية والتحكم بها، حيث إنه يستخدم في السجون داخل المشروبات، ولكن يجب عدم الإكثار منه.

تحذيرات من استخدام زيت الكافور في هذه الحالات

- يحذر استخدام الأطفال لزيت الكافور حيث إنه من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

- يزيد من ضغط الدم لذلك يجب أن يبتعد عنه مرضى الضغط المرتفع.

- يمنع عن المرأة الحامل.

- يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.

- إذا تم الإفراط في استخدامه يتحول إلى مادة سامة.

- يؤثر على الحيوانات المنوية لدى الرجال والعلاقة الجنسية في جال الإفراط في تناوله.

- يحتوي على مادة السافرول، ما يجعله قد يؤدي إلى الضرر في حال تناوله بكثرة من خلال التعرض للإصابة بأمراض السرطان المختلفة.

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