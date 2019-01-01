مخدرات دليفري.. عصابة توصل المواد الممنوعة للسكان في علب البيتزا

11:20 م | الخميس 30 أبريل 2020
دليفري

دليفري

كتب: وكالات

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لجأت عصابة لبيع المخدرات، لطريقة غير تقليدية من أجل الاحتيال على حظر التجوال المفروض بعدد من دول العالم، للتخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا.

واستخدمت عصابة إجرامية في ماليزيا عمال توصيل الوجبات السريعة "دليفري"، لتسليم المخدرات الترفيهية للأشخاص المحجورين في المنزل بسبب تدابير الإغلاق، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأعلنت وكالة الإنتربول اليوم، أن الكوكايين والماريجوانا والكيتامين والإكستاسي من بين المخدرات التي تنقل في علب البيتزا أو حاويات الوجبات الجاهزة الأخرى في دول منها آيرلندا وماليزيا وإسبانيا وبريطانيا.

وحذرت الوكالة أعضائها للانتباه من طريقة العمل الجديدة للعصابات، والتي تعتمد على عمال توصيل يستخدمون دراجات هوائية أو دراجات نارية أو سيارات.

ومع بقاء مستهلكي المخدرات والتجار في المنازل مثل بقية المجتمع في العديد من البلدان، يستغل بعض السائقين هذا الوقت لتحقيق ربح سريع، فيما يتظاهر بعض التجار بأنهم عمال توصيلات، كما جرى استغلال بعض العاملين في مجال تسليم الطعام من دون معرفتهم.

وقالت الإنتربول: "في ماليزيا، اتصل رجل توصيلات في منطقة غومباك في كوالالمبور بالشرطة وطلب منها التحقق من الطرد الغذائي الذي أوكل مهمة توصيله بعدما اشتبه بأن به شيئا مريبا".

وتابعت: "كلف هذا الشاب تسليم طلبية واحدة من الخبز الهندي المسطح، لكن الطرد كان يزن حوالى 11 كيلوغراما".

أما في آيرلندا، فعثرت الشرطة على ثمانية كيلوغرامات من الكوكايين ومسدسين مخفيين في علب البيتزا.

وقالت الإنتربول: "عمليات الإغلاق على مستوى الدول ساهمت بشكل كبير في زيادة طلبيات الطعام إلى المنزل، وهذا الأمر يوفر الغطاء المثالي لعمليات توصيل المخدرات إلى متعاطيها".

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