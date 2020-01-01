فيديو.. غواص يخاطر بحياته ليلتقط "سيلفي" مع سمكة قرش

أسماك القرش تعد من بين أكثر الكائنات البحرية شراسة وفتكا بغيرها، ويتجاهل هذا أحيانا بعض محترفي الغوص، ويخوضون مغامرات في مناطق انتشاره للحصول على لقطات أو صور خاصة.

وخاض غواص أسترالي محترف مغامرة خطيرة مع سمكة قرش تسمى المطرقة، إذ واجهها وجها لوجه، بعدما هبط عليها في منطقة "بيميني" الواقعة في جزر الباهاما، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.

والتقط الغواص الأسترالي أليكس كيد، البالغ من العمر 29 عاما، صورا مذهلة تحبس الأنفاس، تظهره هو يقترب من سمكة قرش المطرقة المرعبة، التي يمكن أن تزن ما يصل إلى 455 كيلو جرام".

وقال الغواص المغامر أليكس: "التقاط صورة تحت الماء بالقرب من قرش رأس المطرقة وأسماك قرش الثور وأسماك القرش النمرية والمياه الصافية الكريستالية في أعماق جزر الباهاما، هو حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي".

أما عن القرش المرعب الظاهر في الصور التي التقطها أليكس كيد، فتشتهر باسم "رأس المطرقة" أو قرش "أبو مطرقة"، وهي معروفة برأسها الغريب الذي يشبه المطرقة، ويعيش في المحيطات المدارية وبعض البحار.