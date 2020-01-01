"صورتك على الديسكتوب".. أفكار ومناظر خلابة: حقيقي ولا فوتشوب

06:16 م | الخميس 30 أبريل 2020
لؤي السرجاني أحد المشاركين في هاشتاج صورتك على الديسكتوب

لؤي السرجاني أحد المشاركين في هاشتاج صورتك على الديسكتوب

كتب: منة العشماوي

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"صورتك على الديسكتوب"، هاشتاج أطلقه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على جروب "تجارب السفر"، حيث يتنافس المتابعون على  أكبر عدد من تسجيلات الإعجاب من خلال صورهم الغريبة والمميزة التي تشبه خلفيات الكمبيوتر الشهيرة بجودتها العالية، والتي يعتقد البعض أنها غير حقيقية وتكون مناظر طبيعية.

ويشارك أعضاء الجروب على موقع فيسبوك صورهم المميزة الشبيهة لخلفيات الكمبيوتر وأكثرها  أثناء تواجدهم سابقا في سفرية سواء داخل مصر أو خارجها، والتي تحتوي على أفكار خارج المألوف كما أنها تعتبر فرصة جيدة لقضاء وقت فراغهم بسبب حظر التجوال الذي فرضته الدولة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبين "البحر وحمام السباحة وبحيرة وجبال وصحراء ورمال"، تعددت المشاركات في جروب "تجارب السفر" بصورهم ذات الجودة عالية ومناظر طبيعية وبينهم صور ربما يعتقد البعض أنها مجرد "فوتوشوب" من جمالها، وشارك الكثير من مستخدمي "فيسبوك" في هاشتاج "#صورتك_على_الديسكتوب" من مجالات مختلفة سواء لأنفسهم أو لأولادهم، محاولين التغلب على حالة الملل ونشر أجواء من المرح.

صور من هاشتاج "صورتك على الديسكتوب".

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