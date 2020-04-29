إشادات وانتقادات لمسلسل "ونحب تاني ليه".. ورضوى الشربيني تتدخل

إشادات مختلفة حظي بها، وكثيرون أبدوا إعجابهم بالمسلسل بعد 6 حلقات تم عرضها حتى الآن، لينال مسلسل "ونحب تاني ليه" إشادة الجمهور الذي وضعه ضمن قائمة أفضل المسلسلات في الدراما الرمضانية هذا العام.

فمن أداء كريم فهمي، لكوميديا إيمان سيد وتمكن ياسمين عبد العزيز، اختلفت التعليقات حول المسلسل الذي يتصدر تريند "تويتر" مع عرض كل حلقة جديدة.

تباين الآراء حول مسلسل "ونحب تاني ليه"

أبدت "هند" عبر حسابها على تويتر، إعجابها بالمسلسل خاصة بـ"رائعة" التي تجسد شخصيتها إيمان السيد في "ونحب تاني لية" "رائعة دي عسل أوي"، وعبرت "ميادة" عن حبها للعمل "مسلسل ونحب تاني ليه خفيف وبيخليني ابتسم أوي وبستناه بفارغ الصبر"، فيما تغزلت راجية في بطل العمل كريم فهمي "لا أنا قلبي مش هيستحمل اللي كريم فهمي بيعمله دا طول المسلسل.. إزاي في حد عسل كده بجد".

في المقابل، انتقد بعض رواد "تويتر"، أحداث المسلسل وسرعتها، فقالت ميرنا: "ليه محدش أتكلم على مسلسل ياسمين عبد العزيز والاڤورة اللي فيه.. وكريم فهمي لسه متعرف عليها حالا يقولها ممكن أشوفك تاني؟، في إيه يا جماعة مستعجلين على إيه"، كما غردت منى: "ياسمين عبد العزيز كانت في علاقة مؤذية وتطلقت ونسيت الموضوع في يوم ووقعت في حب كريم فهمي في لحظة، ليت الموضوع بهذه السهولة يا فنانين".

فيما تدخلت الإعلامية رضوى الشربينى، وعلقت على أحداث المسلسل، فنشرت مقطع فيديو من العمل للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة :"البلوك ده يا يبقى فىً محله يا بقى حلو يا حلو اعترفوا مين عملت كده".

كانت رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من النجمتين ياسمين عبد العزيز وأيتن عامر، بعد أدوارهما فى مسلسلات رمضان الحالية، حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه: "مسلسلات رمضان عايزة مننا إيه وأنا مش هسكت"، وذلك في انتقاد لاستعطاف ياسمين عبد العزيز لزوجها عند طلاقها في العمل.