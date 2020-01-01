"سنغرق العالم باللقاح".. وعود هندية وأمريكية بملايين الجرعات ضد كورونا

وسط حالة من الخوف والترقب يعيشها سكان العالم أجمع بعدما تمكن فيروس كورونا المستجد من إصابة أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم، بدأت بارقة الأمل في الظهور بنهاية النفق المظلم.

اللقاح الذي ينتظره الملايين، بدأت بعض المؤسسات والمختصين في الحديث عن ظهور ملامح لإنتاج اللقاح قريبًا، على أن يتم إنتاج ملايين الجرعات منه لتغطية احتياجات العالم.

أول أمس الثلاثاء، تعهدت أكبر مؤسسة أمصال في العالم، بإنتاج 60 مليون جرعة من لقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد الأمصال الهندي، أنه يعتزم إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح يتم تجربته سريريًا في الوقت الحالي، في بريطانيا.

وبدأ اللقاح الذي تطوره جامعة "أوكسفورد"، تجربته على البشر منذ الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يصبح جاهزًا في سبتمبر المقبل حال التأكد من نجاحه.

وأمس الأربعاء، تعهد مسئول أمريكي بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا: "سنغرق العالم بلقاح كورونا".

وقال المسئول الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه لوكالة "رويترز"، إن بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس "كورونا"، وتستهدف توفير 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري.

في الوقت ذاته، بدأ الاعتماد بشكل كبير على دواء "رمديسيفير" لمواجهة فيروس كورونا، وهو الدواء الذي طور في الأساس لمواجهة انتشار فيروس إيبولا.

وأعلنت الحكومة اليابانية اعتماد "رمديسيفير" علاجًا لفيروس كورونا، قبل ساعات من إشادة أنتوني فاوتشي خبير الفيروسات ومستشار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، بالدواء مؤكدًا أنه أظهر نتائج إيجابية ونجح في تقليص فترة الشفاء.