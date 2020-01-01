بينهم بيومي فؤاد.. فنانون ظهروا في أكثر من عمل خلال رمضان 2020

أعمال درامية ذات نكهات مميزة ومتنوعة، قدمها الفنانون خلال رمضان الحالي، وكان من بينها مسلسلات خطفت أنظار متابعيها منذ اللحظة الأولى.

وظهر العديد من الفنانين في أكثر من عمل خلال السباق الرمضاني، ومن أبرزهم الفنان بيومي فؤاد، وحنان سليمان وغيرهم من النجوم الذين قدموا أعمالا مختلفة تضمنت العديد من المبادئ والقيم الاجتماعية والأخلاقية.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، عددا من أبرز النجوم الذين ظهروا في أكثر من مسلسل في رمضان 2020:

- بيومي فؤاد

شارك "بيومي" في 5 مسلسلات خلال هذا العام وهي:

اتنين في الصندوق

ويجسد دور "عبده ممادو"، حاكم ظالم لدولة افتراضية تدعى زامبيزي، والذي يكتشف أن لديه ولدين من زواج سري في القاهرة ويبدأ في البحث عنهما.

بـ 100 وش

ويظهر به كضيف شرف.

خيانة عهد

ظهر "بيومي فؤاد" بدور منعم في المسلسل، والذي يحاول مساعدة "عهد" على حل مشاكلها.

رجالة البيت

جسد الفنان "فؤاد" دور "عيد" في المسلسل، والذي ظهر في الحلقة الثالثة كمدير أعمال لتيمون وبومبا.

سكر زيادة

لعب "فؤاد" دور كمال في المسلسل، طليق "عصمت زكي" والتي جسدت دورها نادية الجندي.

- محمد عادل

يشارك الفنان الشاب محمد عادل في خمسة مسلسلات خلال السباق الرمضاني، ومن أبرزهم ليالينا 80 وحب عمري، وأعماله في رمضان هي كما يلي:

حب عمري

يلعب "عادل" دور ياسر الشواربي، صاحب شركة الشواربي والذي يقع في غرام "سارة" ، سهر الصايغ"، وخطيبة "عيسى" هيثم شاكر.

ليالينا 80

جسد "عادل " دور راضي ابن رقية والتي لعبت دورها الفنانة صابرين.

بـ100 وش

من المفترض أن يلعب "عادل " دور في مساعدة "سكر" للإيقاع بـ"عمر".

جمع سالم

يلعب "عادل" دور الشيخ يوسف سالم البرقوقي.

سكر زيادة

يظهر الفنان الشاب كضيف شرف في إحدى الحلقات، ولم يكتشف دوره بعد.

- حنان سليمان

ظهرت الفنانة حنان سليمان في أربعة أعمال فنية هذا العام، وهي كما يلي:

اتنين في الصندوق

تلعب "حنان" دور والدة "رشاد" وابن البغدادي والذي جسد دوره أحمد عبدالله محمود.

حب عمري

جسدت "حنان" دور فاطمة والدة كل من مريم وسارة، والأخيرة هي سهر الصايغ خطيبة "عيسى"، هيثم شاكر.

جمع سالم

تشارك "حنان" كطبيبة وتدعى إلهام صبري وأيضا هي والدة سارة والتي لعبت دورها ملك قورة.

ونسني

تلعب "حنان" دور مسعدة أحمد في المسلسل الكوميدي ونسني، والذي تدور أحداثه حوال عدد من الشباب يعملون على ابتكار تطبيق اسمه ونسني، وهدفه مساعدة من يشعر بالوحدة.

- سامح الصريطي

ظهور متميز قدمه الفنان سامح الصريطي خلال مشاركته بعملين فنيين خلال السباق الرمضاني، وهما:

حب عمري

يلعب "سامح" دور عم منصور والد "عيسى "، هيثم شاكر، ويحاول مساعدة ابنه على إتمام زواجه من ابنه خالته.

جمع سالم

لعب الفنان "سامح" دور فوزي حرب، مدير المستشفى ووالد كريمة والتي لعبت دورها ريم البارودي.

- إياد نصار

مشاركة متميزة قدمها النجم اللبناني، إياد نصار خلال رمضان هذا العام بثلاثة أعمال، ومن أهمها دوره كضيف شرف في مسلسل الاختيار:

ليالينا 80

يلعب "إياد" دور هشام المحاسب، والذي يعود إلى زوجته بمصر بعد عمله في الخارج، أثناء فترة اغتيال الرئيس السادات.

الاختيار

يجسد "إياد" دور أحد الضباط الذين يشتركون مع المنسي في عمليات ضد الإرهابيين، وظهر كضيف شرف.

النهاية

يشارك "إياد" في مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، كرئيس لمدينة الواحة، والتي يهرب إليها "زين" يوسف الشريف خوفا من اعتقاله.

- سوسن بدر

تشارك الفنانة القديرة سوسن بدر في رمضان الحالي بثلاثة أعمال فنية كلا منهم له طابعه الدرامي الخاص به:

النهاية

تلعب الفنانة القديرة سوسن بدر، دور شيرا رئيسة الشركة التي تقدم "زين"، يوسف الشريف بالعمل فيها.

ونسني

تشارك الفنانة في المسلسل بدور "فتحية"، والتي تساعد الشباب على ترويج تطبيق ونسني.

ونحب تاني ليه

جسدت "سوسن" دور عائشة، والدة غالية عبد الرحمن والتي جسدت دورها ياسمين عبدالعزيز.