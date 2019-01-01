دراسة: الرجال والنساء يصابون بكورونا بشكل متساو

06:28 ص | الخميس 30 أبريل 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: (وكالات)

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تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في مختلف بقاع العالم، مخلفا خسائر بشرية ومادية جسيمة، إلا أن الباحثين ما يزالون منكبين على دراسة سبب تأثر بعض الأشخاص بالوباء أكثر من غيرهم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال موقع "فرونتيرز ميديا" العلمي إن المعطيات الحالية تؤكد أن كبار السن وأولئك الذين يعاون من ظروف صحية معينة أكثر الفئات عرضة لمخاطر كورونا المستجد.

وأوضح الموقع، "إلا أن دراسة جديدة ذهبت إلى أبعد من ذلك وبحثت في الجنس الأكثر تأثرا بـ"كوفيد-19".

ونشر الموقع العلمي تفاصيل الدراسة، التي وجدت أن الرجال والنساء يصابون بكورونا بشكل متساو، لكن الوباء أكثر فتكا بالذكور، فيما يتعلق بمضاعفات المرض الخطيرة، التي تؤدي إلى الوفاة.

وذكر الدكتور المشارك في الدراسة، جين كوي يانج، وهو طبيب في مستشفى "بكين تونجرن" الصيني "لاحظنا من خلال المعطيات المتوفرة لدينا أن عدد الرجال الذين يموتون بسبب الفيروس أعلى من عدد النساء". 

وأضاف يانج، "في نتائج دراستنا، وجدنا أن أكثر من 70 في المئة من المرضى الذين ماتوا كانوا ذكورا".

وقال الباحثون إن تحديد العوامل التي تجعل فئة معينة أكثر عرضة للمضاعفات الشديدة والوفاة يمكن أن يساعد خبراء مجال الصحة في تقديم دعم وحماية أكبر لهذا الصنف.

وكانت منسقة قوة مكافحة الفيروسات التاجية في البيت الأبيض ديبورا بيركس، كشفت سابقا أن كورونا "أكثر فتكا" بالذكور، مقارنة مع الإناث.

وأوضحت بيركس، أن الوفيات في صفوف الذكور بسبب كورونا المستجد أكبر بمرتين من الوفيات في صفوف الإناث.

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