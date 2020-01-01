لمواجهة ملل كورونا.. باسم وجيرانه يحولون منازلهم لمدرجات بأغاني الأهلي

تفشي فيروس كورونا المستجد، تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر، إلى جانب تأجيل الاتحاد الأفريقي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي جعل باسم السيد وجيرانه يفكرون في طريقة لكسر ملل حظر التجوال وابتعادهم عن تشجيع ناديهم لفترة طويلة، من خلال إعادة أجواء المدرجات بترديد أغاني الأهلي عبر البلكونات.

وفاجئ باسم وجيرانه أهالي المنطقة، بالخروج من البلكونات وقت الحظر والبدء في غناء بعض أغاني الأهلي، عن طريق ترديد كل شخص لجملة من الأغنية في بدايتها، قبل أن يقوموا بإشعال الشمارخ ودق الطبول كما يفعلون داخل المدرجات في الاستاد.

وبحسب ما ذكره باسم، أحد مشجعي الأهلي المشاركين في الفيديو، والقانط في منطقة الشيخ زايد، من خلال حديثه لـ"الوطن": "الفكرة جاتلي بعد مشاهدتي لفيديوهات عزف المواطنين الطليان من البلكونات في كورونا خلال أوقات الحظر وتناغمهم، وحث بعضهم بإنهم أقوى من المرض".

"حبيت وقتها أعمل حاجة زيهم علشان تخرجنا من أجواء كورونا، وملقتش حاجة تفرحنا أكتر من تشجيع نادينا"، كما أوضح "باسم"، "كلمت جيراني الأهلاوية اللي دايما بيروحوا معايا المدرجات علشان نشجع، ورحبوا بالفكرة".

واستطرد "باسم" حديثه، "قابلنا بعض علشان نرتب الأغاني اللى هنقولها، ومين هيتكلم الأول ومين بعده، والوقت اللي هنرد على بعض فيه، والوقت اللي هنغني مع بعض فيه، وهنستخدم الطرومبيته (الطبلة المستخدمة في التشجيع بالمدرجات)، والوقت اللي هنولع الشماريخ فيه، واستغلينا يوم احتفال الأهلي بذكرى تأسيسه علشان يكون الفيديو ده هدية مننا لجميع الجماهير".

باسم: الناس طلعت من البلكونات تغني معانا

وأكمل "باسم" حديثه: "بدأت الناس تطلع من الشبابيك، ولقينا شباب بيخرجوا من بلكوناتهم بدون ما نتفق معاهم ويغنوا معانا، ومجموعة تانية غنت معانا وهما بعيد عننا أصلا لكن صوتنا كان واصلهم".

واختتم حديثه: "فوجئنا بتداول رواد السوشيال ميديا للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وشعرنا بسعادة بالغة بعد إدخال البهجة على الناس، حتى إن بعض مشجعي الزمالك عبروا عن إعجابهم بالفيديو".