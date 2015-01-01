منها "فوا-جرا" وزعانف القرش.. أطعمة سببت مرض زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية
يعاني الزعيم الكوري، كيم يونج أون، البالغ من العمر 36 عامًا من السمنة، حيث أشار الخبراء إلى أن عدم امتثاله إلى حمية، يمكن أن يكون أحد أسباب الحاجة إلى جراحة القلب، والتي أجريت في 12 أبريل الجاري.
وأوضح الطاهي السابق للزعيم الكوري الشمالي، كينجي فوجيموتو، عن الطعام المفضل لـ"كيم"، والذي أدى إلى زيادة وزنه إلى 127 كيلو، بحسب سبوتنيك "الروسي".
وذكر الطاهي، أن الزعيم الكوري كان في عام 2015 يشرب زجاجتين من الشمبانيا في الليلة الواحدة، إضافة إلى تناول شريحة لحمة مع الجبن، وزجاجة نبيذ التي يصل سعرها إلى 175 جنيه إسترلينيا.
كما أحتوى النظام الغذائي للزعيم الكوري، على لحم البقر "فاجيو" وطبق "فوا-جرا"، حيث بلغت تكلفة هذه الأطباق حوالي 22 جنيها أسترلينيا.
بالإضافة إلى ذلك، يحب الزعيم الكوري الشمالي حساء زعانف سمك القرش، وفق موقع "رامبلر" نقلا عن صحيفة "ميرور".
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