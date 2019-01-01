شركة أمريكية: عقار رمديسيفير أظهر نتائج إيجابية على مصابين بكورونا

أعلنت شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية، اليوم، أن عقارها رمديسيفير أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في إطار تجربة سريرية واسعة، وتمت بالتشارك مع معاهد صحة أمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت الشركة، في بيان إن "جيلياد ساينسز تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات رمديسيفير لعلاج كوفيد-19".

وكانت الشركة بدأت اختبار هذا العقار، بعد أن أظهر نجاحا في مواجهة النسخة السابقة من كورونا المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس.

وذكرت أن هذا العقار استخدم في حالات الطوارئ إبان تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.

وليست "جيلياد ساينسز" هي الوحيدة التي تأمل في إيجاد علاج ناجح لفيروس كورونا المستجد، إذ يعمل منافساها "جونسون آند جونسون" و"جلاسكو سميث كلاين" على إنتاج عقارات مماثلة.

وحسب آخر إحصاءات، فإن أكثر من 3 ملايين شخص من مختلف دول العالم أصيبوا بكورونا المستجد، إلى جانب نحو 220 ألف حالة وفاة.