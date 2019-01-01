الصين تحظر لعبة كورونا: دافعها سياسي

04:53 ص | الخميس 30 أبريل 2020
الصين تحظر لعبة كورونا: دافعها سياسي

الصين تحظر لعبة كورونا: دافعها سياسي

كتب: (وكالات)

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حظرت السلطات في الصين لعبة إلكترونية عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واعتبرت أن دافعها "سياسي"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت منصة الألعاب Steam، عن حظر لعبة "Coronavirus Attack"، بعد أن قام مستخدمو اللعبة بالإبلاغ عن محتواها السياسي، الذي ينتقد تعامل الحكومة الصينية مع  كورونا المستجد.

وتتطلب اللعبة من اللاعبين أن يمنعوا "الأشباح الأنانيين" من مغادرة البلاد الموبوء بالعدوى للفوز في اللعبة. 

وقدم بعض المستخدمين شكوى ضد اللعبة بسبب استخدامها ألوان العلم الصيني وأشكال الوباء بدل النجوم في العلم الأحمر.

وورد في التعريف باللعبة: "فيروس شبح أناني أصاب الناس بالعدوى في أنحاء البلاد. يحاول المصابون بالعدوى مغادرة البلاد، ومهمة اللاعب الحيلولة دون تمكن المصابين بالفيروس من المغادرة ونشر الوباء في العالم".

وتلمح اللعبة كذلك إلى أنه تم تطوير كورنا المستجد، في مختبر سري في ووهان، وأطلق عن غير قصد على الجمهور.

وبإمكان اللاعبين أن يحملوا شارات مكتوب عليها "حرروا هونج كونج" و"تايوان ليست جزءا من الصين".

وقال مصمم اللعبة لموقع "أباجوس" إنه صممها للاحتجاج ضد الحكومة الصينية وأضاف أنه ليس راضيا على طريقة تعاملها مع الوباء.

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