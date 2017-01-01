الجندي المقرب من منسي.. قصة "تايسون" على لسان كريم محجوب: جري على الشهادة

لم يشعر بالخوف من الموت بل تمنى الشهادة على أرض الفيروز بكل شرف وفخر واعتزاز، لديه عقيدة وعهد لما ينتمي إليه لا يمكن خيانتهما، كان من الجنود المقربة للشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي أطلق على الجندي المقاتل "محمد علي" اسم "تايسون".

تايسون كان بجوار منسي أثناء استشهاده في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة في كمين برث بمدينة رفح شمال سيناء يوم 7 يوليه 2017، ولكن لم ينل الجندي محمد علي الشهادة رغم إصابته، هذه التفاصيل تظهر في مسلسل "الاختيار" الذي يعرض حاليا على شاشة التليفزيون تزامنا مع شهر رمضان.

الفنان كريم محجوب الذي يؤدي دور الجندي المقاتل تايسون بطل من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، في مسلسل "الاختيار" كشف لـ "الوطن" تفاصيل وكواليس دوره وبعض المواقف التي لم تذكر بعد، حيث إنه من المنتظر ظهوره بداية من الحلقة الـ 22 حتى الحلقة الأخيرة.

منذ أن تم اختيار كريم للمشاركة في المسلسل من قبل فريق الإخراج والموافقة عليه كونه مناسبا لأداء دور عسكري بالصاعقة، وعلى الفور تم التواصل مع الجندي محمد علي من خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر لنحو 4 ساعات: "منسي اللي سماه تايسون عشان بيلعب ألعاب قتالية وملاكمة، فهو اللي طلع عليه الاسم ده" وفقا لقوله.

تفاصيل عن تايسون المقرب من الشهيد منسي

"كان مقرب لمنسي وكان متعلق بي جدا".. وصف كريم لتايسون الذي حكى له كل شيء عنه من قبل التحاقة بأداء الخدمة العسكرية وخلالها وبعدها بالتفاصيل حتى يستطيع معرفة شخصيته وتأديته بشكل احترافي: "محمد جه كذا يوم التصوير وكان مبسوط جدا وهو بيتفرج ولكن الموضوع بالنسبة له نفسيا صعب قوي، لأنه بيشوف كمين برث زي الحقيقي بالظبط واللي حصل وزمايل له استشهدوا، فأول ما جه المكان اتأثر وكان واخد موقف من الممثلين التكفيرين، رغم إنه عارف إنهم تمثيل".

كان الجندي المقاتل تايسون ضمن المجموعة التي اختارها الشهيد البطل منسي للذهاب إلى كمين "برث"، حيث إنه كان يمارس ألعابا قتالية ويمتلك قوة بدنية وقلبا شجاعا أيضا ويقتحم في المداهمات بدون خوف: "وهو من العساكر اللي نجت من الهجوم الإرهابي"، بحسب كريم.

أول مكالمة دارت بين كريم وتايسون، جعلت الأول يتغير بداخله الكثير من الأمور والمفاهيم والمعتقدات التي كان يتوقعها: "أنا كنت فاكر إن البطل ده لحظة الشجاعة بتيجي في الموقف أنه بيستشهد، وأنه بيبقى خايف على حياته بس اكتشفت أنه لأ، في ناس بتجري ورا الشهادة وبيتمنوها، وعقيدتهم أنه ينولها مش مجرد كلام".

هذه الحكايات الواقعية من تايسون وعدد من البطولات الأخرى من خلال الأشخاص الذين تعرف عليهم من القوات المسلحة، جعلت كريم يشعر بهم بشكل كبير جدا، ويتمنى نقل وتوصيل كل هذه المشاعر الحقيقية للمشاهدين: "عرفت يعني إيه ناس عندها عقيدة وعندها استعداد تضحي بحياتها عشان بلدها".

واستكمل كريم حديثه عن تايسون بأنه كان يتمنى الاستشهاد ولا يخشى على حياته مقابل أن يحمي بلده من الأعداء والإرهاب ويكون فداء لها، إلا أنه قدر الله أن يعيش أثناء الهجوم الإرهابي على كمين "برث": "كان لسه مستلم الخدمة وحصل الاختراقات اللي هتشفوها في المسلسل، واتصاب بعدد من الإصابات بس هو دلوقتي تماثل الشفاء وبقى كويس ما شاء الله".

أصعب مشاهد دور تايسون في مسلسل الاختيار

وعن أصعب المشاهد التي قدمها أثناء إصابة تايسون من التكفيريين، كانت الأصعب تمثيلا بحسب وصفه، حيث سأله مخرج المسلسل بيتر ميمي هل يستطيع تأديه هذا المشهد وسط الانفجارات أم يجلب مكانه دوبلير؟ إلا أنه رفض تماما هذا الأمر: "المشهد عدى على خير كان من أصعب المشاهد في تمثيله لكن في في مشاهد تانية الأكثر تاثيرا نفسيا في أدائها بعد ما فقد عدد كبير من زملائه وقاعد جنبهم بيتفرج، كان صعب نفسيا".

كواليس مسلسل الاختيار

وحكى كريم عن كواليس مسلسل "الاختيار" والأجواء بين طاقم العمل بأنهم يعيشون أجواء شبيه للجيش منذ الساعة السادسة صباحا حتى المغرب: "بنقفّز من 6 الصبح للمغرب ونفضل قاعدين مع بعض، اللي عنده مشهد أو لأ، وقاعدين كأننا في الجيش، كلنا بقينا كتيبة واحدة، وبالصدفة أنا رمضانين اللي فاتوا كنت بأدي خدمتي في الجيش، والسنة دي في المسلسل، ربنا أراد أعيش الأجواء لثالث مرة".

"الكواليس حلوة جدا وده لي سبب رئيسي هو المخرج بيتر".. كلمات لخص بها كريم أجواء المسلسل بين زملائة ووصف المخرج بـ "إنسان جميل جدا وراجل ذوق وبيفكر وبيقدر كل الناس الصغير قبل الكبير"، وحكى الفنان عن موقفين الأول عندما كان يصور مشهد يؤثر عليه نفسيا ويرهقه ولابد من إعادته أكثر من مرة للحصول على عدد من الزواية المختلفة: "في كل مرة كان بيحس بيا ويقولي معلش متزعلش طيب قادر ولا لأ، بيحس بينا رغم أن ده شغلنا وواجبي أعمله وعمره ما فقد أعصابه أو توتر".

أما الموقف الثاني خلال تصوير مشهد فوق السطح في الصحراء، وكادت أن تسقط على كريم "الدروة الحديد" التي يقف تحتها بسبب الجو حينها: "فركش التصوير عشان ممكن يكون خطر على حد وعشان يحافظ مع سلامة الناس، رغم إن دي تكاليف بس كان أهم شيء عنده الناس".

كيف يتعامل أمير كرارة مع فريق عمل مسلسل الاختيار؟

كما وصف كريم الفنان أمير كرارة الذي أدى دور الشهيد منسي وتعتبر المشاركة الأولى معه قائلا: "راجل ابن بلد وجدع وذوق بطريقة محصلتش وبيهزر ومشارك الناس في حياتهم، ولو واقف في وسط ألف واحد عايزين يتصوروا معاه بيقف يتصور مع كل واحد".

وانهى الفنان الشاب حديثه مع "الوطن" بأنه سيظل معتزا بدور "تايسون" ومشاركته في هذا العمل الضخم: "أنا من زمان نفسي أعمل حاجة ليها قيمة تعيش، وأسيب ورايا تاريخ، فده عمل من أعمال اللي هتعيش وإني أكون جزء فيها مع كمية النجوم اللي شاركوا، دي إضافة في حياتي الفنية كلها".

وسبق وشارك كريم محجوب في مسرحية "حارة العشاق"، ومسلسل "حدوتة مُرة" و"أبو العروسة" و"الأبواب المغلقة"، وبرنامج "حكاية كل بيت"، كما أن لديه مسلسل "سيف الله" كان المفترض عرضه في شهر رمضان الجاري ولكن تم تأجيله.