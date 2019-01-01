الصين تتراجع للمركز العاشر وأمريكا تتصدر.. أعلى 10 دول إصابة بكورونا

تصاعدت أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتتخطى حاجز الـ3 مليون رسميا في جميع أنحاء العالم ، فيما بلغلت أعداد الوفيات أكثر من 218 ألف شخص، ويكثف العلماء جهودهم من أجل التوصل لعلاج ولقاح يقي من المرض.

ونرصد لكم في التقرير التالي الدول التي تحتل المراكز العشرة الأولى في عدد الإصابات والمتوفين بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى إجمالي عدد المتعافين منه، وفقا لموقع ".worldometers.".

الولايات المتحدة الأمريكية

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا في عدد المصابين والذي بلغ مليون و 35 ألف و765 شخصا.

فيما تحتل المركز الأول في عدد الوفيات بـ 59 ألف و266 أشخاص، والمركز الأول في عدد المتعافين والذي بلغ 142 ألف و238 شخصا.

إسبانيا

أصبحت إسبانيا في المركز الثاني عالميا في عدد المصابين بالفيروس التاجي بـ232 ألفا و128 شخصا، ولم تسجل أي إصابات جديدة اليوم.

كما جاءت في المركز الثالث في عدد الوفيات بـ23 آلفا و822 شخصا، ولم تسجل أي حالات وفيات جديدة، واحتلت المركز الثاني في إجمالي عدد المتعافين بـ123 ألفا و903 شخصا.

إيطاليا

تراجعت إيطاليا إلى المركز الثالث عالميا بإجمالي عدد مصابين 201 ألفا و505 شخصا، بينما لم تسجل أي حالات اليوم.

وجاء ترتيبها في المركز السابع في عدد المتعافين بـ 68 ألفا و941 شخصا، فيما جاءت في المركز الثاني بإجمالي عدد وفيات 27 ألفا و359 شخصا.

فرنسا

جاءت فرنسا في المرتبة الرابعة في عدد الإصابات عالميا بـ 165 ألفا و911 حالة، فيما لم تسجل أي حالات إصابة جديدة اليوم.

واحتلت المرتبة الرابعة في إجمالي عدد الوفيات بـ 23 ألف و600 وفاة، ولم تسجل اليوم أي حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي، بينما جاءت في المركز الثامن في عدد المتعافين بـ46 ألف و886 أشخاص.

بريطانيا

جاءت بريطانيا في المركز الخامس عالميا في عدد الإصابات بـ161 ألفا و145 إصابة، فيما لم تسجل اليوم حالات إصابة جديدة.

واحتلت بريطانيا المركز الخامس في عدد الوفيات عالميا بـ 21,678 حالات وفاة، ولم تسجل اليوم أي وفيات، ولم يذكر الموقع إجمالي عدد المتعافين.

ألمانيا

جاءت ألمانيا في المركز السادس بإجمالي عدد إصابات 160 ألفا و59 شخصا، والمركز الثالث في عدد الإصابات الجديدة بـ147 إصابة.

واحتلت المركز السادس في إجمالي عدد الوفيات 6,314 شخصا، ولم تسجل اليوم حالات وفيات جديدة، والمركز الثالث في إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بـ 120 ألفا و400 شخصا.

تركيا

احتلت تركيا المركز السابع عالميا في عدد الإصابات بـ 114 ألفا و653 حالة.

وجاءت في المركز التاسع في عدد الوفيات بـ2,992 حالة وفاة، فيما لم تسجل اليوم أي حالات وفاة جديدة، كما جاءت في المرتبة الثامنة في عدد المتعافين بـ38,809.

روسيا

احتلت روسيا المركز الثامن عالميا في عدد الإصابات بـ 99 ألفا و399 إصابة، بينما جاءت في المرتبة الأولى في عدد الإصابات الجديدة بـ 5841حالة.

وجاءت في المركز العاشر عالميا في عدد الوفيات بـ 10,286حالات، والمرتبة الأولى في عدد الوفيات التي سجلتها اليوم بـ 105 وفاة، وجاء ترتيبها في المركز التاسع في عدد المتعافين بـ 10 آلاف و286 حالة.

إيران

احتلت إيران المركز التاسع في عدد الإصابات عالميا بـ93 ألفا و657 شخص، بينما جاءت في المركز الثاني في عدد الإصابات الجديدة بـ1,073حالة.

وجاءت في المركز السابع عالميا في عدد الوفيات بـ5 ألاف و957 وفاة، فيما احتلت المركز الثاني في عدد الوفيات الجديدة بـ80 وفاة، بينما جاء ترتيبها في عدد المتعافين في المركز الخامس بـ73 ألفا و791 شخصا.

الصين

بعد أن كانت في المركز الأول، تراجعت الصين عالميا في عدد المصابين لتصبح في المركز العاشر بـ 82 ألفا و858 حالة، وفي عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم جاءت في المركز الرابع بـ22 حالة.

وأصبحت الصين في المرتبة الثامنة في عدد الوفيات بـ4 آلاف و633 حالة وفاة، لم تسجل اليوم أي حالات وفاة جديدة، واحتلت المرتبة الرابعة في عدد المتعافين بـ 77 ألفا و578 حالة.

يذكر أن مصر احتلت المركز التاسع والأربعين عالميا في عدد الإصابات بـ5,042 حالة.