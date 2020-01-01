أمريكا تخطط لمواجهة كورونا باستخدام "الروبوتات"

الروبوت المقرر استخدامه لمواجهة كورونا
تنوي الولايات المتحدة الأمريكية، اتباع خطة جديدة من أجل مواجهة فيروس كورونا المتسجد، بعدما تخطى عدد مصابيها بالوباء حاجز المليون مصاب.
ويستعد الجيش الأمريكي، لاستخدام "روبوت"، من أجل قتل فيروس كورونا، وتطهير الأماكن المختلفة منه، باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
ولن يحتاج الجيش الأمريكي لتصنيع "روبوتات" جديدة، حيث يخططون لإجراء تعديلات على "روبوتات"، تستخدم حاليا في أغراض عسكرية.
تلك "الروبوتات" في الأصل، هي بـ4 إطارات حيث تستخدم كأهداف متحركة للتصويب عليها، إلا أنها تستعد لتصبح قاتلة لفيروس كورونا فيما هو قادم.
وسيتم تطوير الروبوتات بحيث يمكنها إرسال الأشعة فوق البنفسجية القاتلة للفيروس بشكل رأسي، حيث يصبح بإمكانها تطهير الأماكن التي تبعد 60 سنتيمترا في نحو دقيقة.
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