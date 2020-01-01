الحلقة السادسة من الفتوة.. البحث عن الملثم المجهول وبداية قصة حب

05:49 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
مسلسل الفتوة

مسلسل الفتوة

كتب: فادية إيهاب

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مشاهد مليئة بالمشاعر والذكريات، تناولتها أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الثانية عشرة صباحا. 

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل الفتوة

البداية كانت في مشهد جمع الأسطى حسن، الفنان ياسر جلال، بصديق والده المعلم صابر أبو شديد، الفنان أحمد خليل، ليلقن الأول للثاني، درس تعلمه من والده الفتوة أحمد الجبالي. 

ونصح حسن، المعلم صابر أبو شديد، بألا يعتمد على رجاله في رؤية الحقيقة، وفي نفس الوقت، تعرفت ليل ابنة فتوة الجمالية، مي عمر، على "حسن"، لتتحرك مشاعرها تجاهه. 

وخلال أحداث الحلقة، مازال الجميع يتهمون الملثم المجهول بجريمة قتل المعلم بشر، خاصة بعدما ضرب الملثم رجال صابر أبو شديد. 

مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل، في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء، وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسؤولية الأهالي.    

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