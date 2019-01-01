أطباء يحقنون الرجال بهرمونات أنثوية كعلاج لفيروس كورونا المستجد

جهود كبيرة يبذلها الأطباء والعلماء في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل لعلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي تجاوزت حصيلة مصابيه حتى الآن أكثر من 3 مليون شخص.

وأوضحت الدكتورة سارة غاندياري، أخصائي أمراض الرئة بمركز سيدار سيناء الطبي في لوس أنجلوس الأمريكية، أن عدد الرجال الذين يموتون بسبب الفيروس التاجي أكثر من النساء، وتوصلت إلى أن السبب في ذلك الهرمونات النسائية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويشكل الرجال ما يقرب من 75% من مرضى الفيروس التاجي ومتواجدين في العناية المركزة أو على أجهزة التنفس في مركز سيدار الطبي، ووفقا لتقرير "NPR"، فإن الرجال المصابون بنيويورك يموتون بما يقرب من ضعف معدل وفيات النساء.

وأكدت "سارة" أن هرموني الإستروجين والبروجسترون يعدان أمرًا حاسمًا بالنسبة للجهاز التناسلي، ولكن العلماء تعلموا مؤخرًا أن هذين الهرمونين، اللذان يوجدان بكميات أعلى بكثير عند النساء، يلعبان أيضًا دورًا مهمًا في دعم المناعة وإصلاح الأنسجة التالفة، ما يفسر سبب نجاة النساء من الفيروس التاجي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق تجربة سريرية لدراسة الهرمونات كعلاج لمرضى الفيروس التاجي، فيتعاون مشترك بين مركز "سيدار" الطبي و كلية "النهضة" بجامعة "بروك".

وقال الدكتور شارون ناتشمان، من جامعة "برو" إنه قد لا يتم فهم كيفية عمل الإستروجين بالتحديد، ولكن يمكن أن يساعد في علاج المرضى، حيث ستشمل التجربة السريرة 110 مريضا مصابين بكورونا المستجد، والذين تظهر عليهم عرضان حرجا واحدا للمرض على الأقل مثل الحمى المرتفعة وضيق التنفس أو الالتهاب الرئوي، لكنهم لا يحتاجون إلى رعاية حرجة أو نظام تنفس.

ويشترط أن يكون المرضى من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وما فوق والنساء فوق سن 55، وسبب اختيار سن النساء يرجع إلى تتضاءل مستويات هرموناتهم بسبب انقطاع الطمث، وسيرتدي نصف المشاركون رقعة على جلدهم تحتوي على استراديول، وهو نوع من الإستروجين، لمدة أسبوع واحد؛ في حين سيتم حقن النصف الثاني بالروجسترون بدلا من الإستروجين، مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام، حيث يُعتقد أن البروجسترون له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تمنع ما يسمى بـ "عاصفة السيتوكين"، والتي تتسبب في إفراط نظام المناعة لديهم ومهاجمة الأنسجة السليمة.

ويحذر النقاد من عدم وجود آمال كبيرة في العلاج، لأن الدراسة الحالية لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن الرجال الأكبر سنا "يتأثرون بشكل غير متناسب" بالفيروس التاجي مقارنة مع النساء الأكبر سنا، على الرغم من أن لديهم ملفات هرمونية أكثر مماثلة في ذلك العمر.