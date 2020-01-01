كادت تفقد سمعها.. عنكبوت ينسج شبكته داخل أذن سيدة (فيديو)

01:15 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
عنكبوت

عنكبوت

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

"اكتشاف جديد" سم عنكبوت صيني يستخدم لهذا الغرض

"اكتشاف جديد" سم عنكبوت صيني يستخدم لهذا الغرض

عنكبوت البحر.. أحدث طريقة لتنظيف الأسنان "بديل الفرشاة والمعجون"

عنكبوت البحر.. أحدث طريقة لتنظيف الأسنان "بديل الفرشاة والمعجون"

مشهد مرعب.. عنكبوت ضخم يفترس وطواط علق في شباكه

مشهد مرعب.. عنكبوت ضخم يفترس وطواط علق في شباكه

فيديو.. دبور يقضي على عنكبوت عملاق أكل للطيور

فيديو.. دبور يقضي على عنكبوت عملاق أكل للطيور

كثيرا ما يعثر البعض على حشرات أو عنكبوت في الأماكن المهملة من البيت، ولكن عثرت سيدة على عنبكوت في أخر مكان تتوقعه على الإطلاق.

وشعرت سيدة صينية بآلام شديدة في أذنها وحكة، الأمر الذي استدعى ذهابها إلى طبييب الأنف والأذن والحنجرة، ليكتشف وجود عنبكوت حي داخل أذنها، وفقا لـ"سبوتنيك"، نقلا عن موقع "unilad".

وقرر الدكتور"ليو" أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى ميانيانغ للطب الصيني التقليدي، الواقع في جنوب غرب الصين، إجراء تصوير رنين مغناطيسي لأذن السيدة، بعد العثور على كرة حرير في القناة السمعية.

ولحسن الحظ، أن العنكبوت كان صغيرا ولم يخترق طبلة الأذن، وإلا فقدت السيدة سمعها، وتم استخراجه وإنقاذ الأذن.

 وقالت المرأة، إنها تعتقد أن العنكبوت ربما زحف في أذنها عندما كانت تعمل في مزرعة كروم.

الأكثر قراءة

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

حذر المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن العالم سيواجه وباءًا عامًا أكثر فتكًا من كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبار
باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن

باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن

كشفت دراسات اُجريت على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مدينة ووهان الصينية ، أن حبيبات كورونا بإمكانها أن تعلق في الهواء لساعات طويلة في منطقتين أساسيتين، ال
بشرى وتشاؤم.. تطورات تثير الجدل حول لقاح كورونا

بشرى وتشاؤم.. تطورات تثير الجدل حول لقاح كورونا

أصبح جميع سكان العالم، ينتظرون موعد طرح لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية ديسمبر الماضي.
اليابان تعتمد "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

اليابان تعتمد "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها ستعتمد عقار ريمديسيفير، المضاد للفيروسات، كعلاج لمرضى كوفيد-19 في البلاد، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".
ابتكار جديد يحمي الأسطح من كورونا لمدة 90 يوما

ابتكار جديد يحمي الأسطح من كورونا لمدة 90 يوما

ابتكر باحثون من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا في الصين طبقة مضادة للفيروسات تمنح حماية هائلة من البكتيريا والفيروسات مثل كورونا لفترة تدوم 90 يوما، يعملون