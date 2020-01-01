كادت تفقد سمعها.. عنكبوت ينسج شبكته داخل أذن سيدة (فيديو)

عنكبوت
كثيرا ما يعثر البعض على حشرات أو عنكبوت في الأماكن المهملة من البيت، ولكن عثرت سيدة على عنبكوت في أخر مكان تتوقعه على الإطلاق.
وشعرت سيدة صينية بآلام شديدة في أذنها وحكة، الأمر الذي استدعى ذهابها إلى طبييب الأنف والأذن والحنجرة، ليكتشف وجود عنبكوت حي داخل أذنها، وفقا لـ"سبوتنيك"، نقلا عن موقع "unilad".
وقرر الدكتور"ليو" أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى ميانيانغ للطب الصيني التقليدي، الواقع في جنوب غرب الصين، إجراء تصوير رنين مغناطيسي لأذن السيدة، بعد العثور على كرة حرير في القناة السمعية.
ولحسن الحظ، أن العنكبوت كان صغيرا ولم يخترق طبلة الأذن، وإلا فقدت السيدة سمعها، وتم استخراجه وإنقاذ الأذن.
وقالت المرأة، إنها تعتقد أن العنكبوت ربما زحف في أذنها عندما كانت تعمل في مزرعة كروم.
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