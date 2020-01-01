"واحد خان والتاني على العهد".. مونتير "الاختيار" يكشف كيفية سرد الأحداث

06:29 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار

كتب: سما سعيد

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رغم مرور حلقات قليلة من مسلسل الاختيار إلا إنه جذب اهتمام المتابعين، خاصة مع سلاسة الحبكة الدرامية للسيناريو، وتسلسل الأحداث، بين مسارات متوازية.

في حديث خاص لـ"الوطن"، صرح مونتير العمل أحمد حمدي، بأنه يبدأ أساس العمل من التأليف لباهر دويدار، وجرى بناء وتأسيس باقي سرد الأحداث، وسياقها بطريقة استرجاع الذكريات، عن طريق الإخراج لبيتر ميمي ورؤيته.

وتابع حمدي، أن هذه النوعية من الأعمال الدرامية، من الصعوبة تنفيذ مونتاجها بشكل حرفي، لوجود استرجاع كثير في الأحداث، إلا عن طريق كتابة نص جيد، ولكي يتم تطبيق الكتابة على أفكار ورؤية المخرج، تحتاج لمجهود أكبر من المونتير.

وعما إذا كان هناك تشابه بين تنفيذ مونتاج الاختيار وأعمال أحمد حمدي السابقة كـ "فيلم الخلية وفيلم ولاد رزق وفيلم كازبلانكا ومسلسل كلبش"، قال: اختلاف كبير بين العمل الدرامي الاجتماعي والتاريخي، الذي يوثق أحداث مهمة، بشخصيات حقيقية كانت على أرض الواقع.

واختتم قائلا: إن العمل الجيد لا يحتاج فقط مونتير محترف، بل لابد وأن يمتلك ثقافة عامة ووعي، وملم بجميع الأحداث، ودارس تفاصيلها مع الكاتب، لإخراج أفضل صورة تناسب قوة الموضوع، وشخصياته.

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