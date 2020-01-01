مختبر أسترالي يبحث عن متطوعين لإخضاعهم للقاح كورونا

10:12 م | الثلاثاء 28 أبريل 2020
كورونا

كورونا

كتب: مصطفى الصبري

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 يبحث مختبر أسترالي عن مجموعة من المتطوعين لإخضاعهم للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، من أجل معرفة فعاليته.

وتعتقد مؤسسة Linear Clinical Research، التي تتخذ من بيرث مقراً لها، أن لديها لقاحًا "رائدًا" وستحتاج إلى مشاركين متطوعين من أجل معرفة ما إذا كان مؤثرا حقًا أم لا، بحسب موقع "ladbible" البريطاني.

كانت رحلة المختبر للوصول إلى هذه المرحلة صعبة جدا، ولكن الباحثين هناك متحمسون للغاية بعد تلقي التمويل لبدء هذه المرحلة الحرجة، إذ قال الرئيس التنفيذي جايدن روجرز في بيان: "هذه واحدة من أبرز التجارب على مستوى العالم وتشمل بعض أشهر شركات اللقاحات".

وتابع: "يتطلب الكفاح ضد كوفيد-19 جهدًا عالميًا يجمع بين أفضل العلوم والابتكار، ونحن محظوظون لأننا من الدول القليلة في العالم التي لا تزال تقدم تسهيلات للتجارب السريرية الوظيفية لأنه ليس لدينا كميات كبيرة من حالات كورونا، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم".

وتستمر التجربة لمدة شهرين، وإذا كانت ناجحة، يمكن توسيعها لتصبح عالمية لمعرفة ما إذا كانت ناجحة، ووأُعلن أن التقديم مفتوح لأي شخص في العالم عبر موقع المختبر الرسمي، رغم قيود السفر.

وهناك عشرات من التجارب والدراسات والتحقيقات التي تجرى في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي لإيجاد لقاح مضاد للفيروس التاجي المستجد، وبدأت أول تجربة بشرية أوروبية في أكسفورد في أواخر الأسبوع الماضي، حيث جرى حقن أول متطوعين من بين أكثر من 800 مشارك.

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