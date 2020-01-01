6 طرق مفيدة للاستيقاظ في سحور رمضان

06:44 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
سحور رمضان

سحور رمضان

كتب: وكالات

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الاستيقاظ من أجل تناول وجبة السحور، أمر يعد صعب بالنسبة للكثير من الأشخاص، وذلك ناتج بسبب عدم انتظام النوم أو التكاسل، أو لعدم التعود على الاستيقاظ في هذا الموعد، لكن هناك بعض الطرق، التي يمكن اتباعها لتصبح عملية الاستيقاظ سهلة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن موقع "ديلي ميديكال".

وهناك 6 طرق، يمكن اتباعها للاستيقاظ في وقت السحور دون مشقة، وهي كالآتي:

شرب الماء

يعد شرب الماء في الأوقات العادية من أهم مقومات صحة الجسم، وفي رمضان، خلال الليل، يكون شرب الماء من أفضل الطرق لجعل الجسم يتحول لحالة النشاط، التي تساعده في الاستيقاظ قبل الفجر لتناول السحور.

استخدام المنبه

يستخدم بعض الناس المنبه لكي يستيقظ وقت السحور، لكن تلك الوسيلة ربما تكون غير فعالة إذا تم وضع المنبه بجوارك، لأنك قد تقوم بإغلاقه دون أن تدرك لتواصل النوم.

 وينصح الخبراء في حال الاعتماد على المنبه بوضعه في مكان بعيد عن متناول اليد عند الاستيقاظ، لأن ذلك يعني أت الشخص سيكون مجبرا على النهوض من فراشه، ويخطو بعض الخطوات التي تساعد الجسم على استعادة نشاطه والاستيقاظ.

تسجيل أحداث اليوم

أشياء لا تفعلها على السحورلكي يكون لديك الدافع في الاستيقاظ يجب عليك أن تذكر نفسك بأهمية تناول السحور، ومدى ما واجهته من مشقة بسبب الجوع والعطش عندما تكاسلت في إحدى الليالي ولم تستيقظ لتناول السحور.

التمارين الرياضية

تمتلك الرياضة تأثير السحر على جسم الإنسان، وإذا كنت ممن يواجهون صعوبة في الاستيقاظ لتناول السحور، فيجب عليك ممارسة التمارين الرياضية بمجرد أن تفتح عينيك، لأن الرياضة تساهم في زيادة سريان الدم في الجسم وبالتالي تخلصك من الشعور بالحاجة إلى مواصلة النوم.

تناول المنبهات

تساهم المنبهات مثل الشاي والقهوة في تنشيط الجسم وخاصة العقل، ويكون لها أهمية كبيرة عندما نحتاج إليها لزيادة نشاطنا الذهني، لكن عندما يتعلق الأمر بالنوم والاستيقاظ، فإنه يجب عليك التقليل من تناولها قبل النوم، مع إمكانية تناول القليل منها عند الاستيقاظ لجعل الجسم أكثر نشاطا.

النوم المبكر

تجنب وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف الذكية لأنها قد تسبب الأرق وقلة النوم، وبالتالي صعوبة الاستيقاظ في وقت السحور. ويجب عليك أن تحدد مواعيد نومك يوميا في الساعات الأولى من الليل حتى تكون قادرا على الاستيقاظ بعد الحصول على قدر كاف من النوم.     

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