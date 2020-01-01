بهذه الطريقة.. رفع كفاءة الكمامات إلى 90% لمواجهة كورونا

الكمامات
أوضحت دراسة أمريكية حديثة، أن الكمامات القماشية العادية، لها القدرة على الحماية، مما يحمله الهواء من ميكروبات وفيروسات وجراثيم.
وحسبما ذكرت "سبوتنيك"، تتسم هذه الكمامات بهذه الخاصية عند إضافة طبقة من النايلون، الذي يجعلها تعمل بفعالية أكبر، كالحواجز الدفاعية.
وكشفت الاختبارات العلمية، أن طبقة النايلون المضافة إلى الكمامة، عملت على تحسين كمامات القماش التقليدية المصنعة من ألياف البوليمر غير المنسوجة.
وساهمت تلك التعديلات في اعتراض حوالي 90% من الجسيمات الصغيرة المنتشرة في الهواء، حيث أثبتت الدراسات أنه من دون وضع طبقة النايلون لا يتجاوز تصدي الكمامة نسبة 75%.
حذر المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن العالم سيواجه وباءًا عامًا أكثر فتكًا من كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبار
كشفت دراسات اُجريت على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مدينة ووهان الصينية ، أن حبيبات كورونا بإمكانها أن تعلق في الهواء لساعات طويلة في منطقتين أساسيتين، ال
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ابتكر باحثون من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا في الصين طبقة مضادة للفيروسات تمنح حماية هائلة من البكتيريا والفيروسات مثل كورونا لفترة تدوم 90 يوما، يعملون
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