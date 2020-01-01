بهذه الطريقة.. رفع كفاءة الكمامات إلى 90% لمواجهة كورونا

04:54 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
الكمامات

الكمامات

كتب: وكالات

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أوضحت دراسة أمريكية حديثة، أن الكمامات القماشية العادية، لها القدرة على الحماية، مما يحمله الهواء من ميكروبات وفيروسات وجراثيم.

وحسبما ذكرت "سبوتنيك"، تتسم هذه الكمامات بهذه الخاصية عند إضافة طبقة من النايلون، الذي يجعلها تعمل بفعالية أكبر، كالحواجز الدفاعية.

وكشفت الاختبارات العلمية، أن طبقة النايلون المضافة إلى الكمامة، عملت على تحسين كمامات القماش التقليدية المصنعة من ألياف البوليمر غير المنسوجة.

وساهمت تلك التعديلات في اعتراض حوالي 90% من الجسيمات الصغيرة المنتشرة في الهواء، حيث أثبتت الدراسات أنه من دون وضع طبقة النايلون لا يتجاوز تصدي الكمامة نسبة 75%.

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