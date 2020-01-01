ليلى علوي تستعيد ذكريات رمضان في لقاء نادر: كنت بستناه عشان التليفزيون

يحرص مشاهير الفن على الاستمتاع بأجواء وطقوس شهر رمضان الكريم وروحانياته الخاصة، بعيدا عن شاشات العرض وكاميرات التصوير.

وخلال أحد اللقاءات النادرة للفنانة ليلى علوي، كشفت عن كواليس استقبالها للشهر الفضيل، أثناء حوراها مع الإعلامية سوزان حسن ببرنامج "ذكريات رمضان".

وقالت علوي، إنها أثناء مرحلة الطفولة كانت تحرص على انتظار شهر رمضان، وذلك بسبب عرض عدد من الأعمال المميزة على شاشات التليفزيون خلاله، "وأنا صغيرة كنت بستنى رمضان علشان التليفزيون بيكون في حاجات حلوة كتير، وكمان لمة العيلة والجيران".

واستعادت ليلى علوي ذكرياتها الخاصة مع الشهر الفضيل، حيث أنها تعتز به بسبب عرض أول أعمالها الفنية خلاله، قائلة: "أهم أعمالي اللي عملتها واتعرفت من خلالها للمشاهدين، اتعرضت في رمضان، وفي أعمال منها كنت بصور خلال الشهر، ومنهم صيام صيام، وأخو البنات، وزهرة والمجهول، وناس مودرن".

أما عن سعادتها بالعمل خلال رمضان، قالت علوي: "الشغل في رمضان بيكون حامي وفي دفء غريب، وكأن الاستوديو ده بيت وإحنا عيلته، كنا بنقعد أكتر من 16 ساعة في الاستوديو وبننام ونصحى فيه".

وتابعت: "الفنان بيبتيسط جدا لما بيتعرض ليه عمل في رمضان، لأن رمضان ده شهر البيت واللمة، مش مهم عرض عمل وخلاص، لكن لازم يكون على مستوى جيد جدا".