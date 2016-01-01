حكاية مباراة.. ليلة سقوط راقصي التانجو بقيادة ميسي في كوبا أمريكا

لم تكن أحلام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في التتويج بأولى ألقابه مع منتخب بلاده، كافية لحصد لقب كوبا أمريكا أمام المنافس العنيد تشيلي، لتتوقف احتفالات راقصي التانجو في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة بينهما على ملعب "ميتلايف" خلال شهر رمضان الكريم، يوم 27 يونيو لعام 2016، ضمن نهائي كوبا أمريكا، ونرصد لكم تفاصيلها في التقرير التالي.

بداية هجومية من المنتخب الأرجنتيني

بدأت المباراة بضغط هجومي كبير من المنتخب الأرجنتيني، كاد يسفر عن هدف مبكر لراقصي التانجو في الدقيقة 21، بعدما انفرد جونزالو هيجوايين بالحارس كلاوديو برافو، إثر خطأ فادح من دفاع تشيلي، لكن تسديدة مهاجم نابولي مرت بجوار القائم، ليهدر فرصة هدف محقق.

وواصل المنتخب الأرجنتيني هجومه على تشيلي، الأمر الذي دفع مارسيلو دياز لارتكاب خطأ ضد قائد التانجو ليونيل ميسي، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27، ويكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تلقى ماركوس روخو البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على فيدال، ليكمل بذلك كلا الفريقين اللقاء بعشرة لاعبين.

التعادل السلبي يسود في الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني بسالة دفاعية كبيرة من المنتخبين، إذ جاءت أولى التسديدات الخطيرة بين القائمين والعارضة في الدقيقة 80، عن طريق فارجاس، لكنها وجدت حارس المنتخب الأرجنتيني روميرو لها بالمرصاد.

ورد المنتخب الأرجنتيني جاء سريعا، بعد مراوغة ناجحة من أجويرو، لكن تسديدته مرت بعيدًا عن المرمى، وكاد أليكسيس سانشيز، أن يباغت الأرجنتين بهدف في الوقت الضائع لولا تألق مدافع راقصي التانجو في إخراجها، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

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العقم الهجومي يسيطر على الأشواط الإضافية

بداية نارية في الشوط الإضافي الأول، بتسديدة رأسية قوية من سانشيز، لكن روميرو تمكن من التصدي لها ببراعة، رد عليها برافو بالتألق في إخراج تسديدة أجويرو الرأسية، بأطراف أصابعه قبل أن تصطدم بالعارضة وتخرج بعيدا عن المستطيل الأخضر.

واستمر المنتخب الأرجنتيني في الضغط المستمر على دفاعات، لكن دون أن يتمكن مهاجميه من هزّ شباك برافو، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

الحظ يعاند أحلام ميسي في ركلات الترجيح

وأهدر فيدال ركلة الجزاء الأولى لمنتخب تشيلي، بعد تصدي رائع من روميرو، ليعيد ميسي المباراة لنقطة التعادل من جديد، بعدما أضاع بدوره التصويبة الأولى للمنتخب الأرجنتيني، حيث أطاح بها أعلى العارضة.

وتمكن "برافو" من التصدي لركلة الجزاء الرابعة لمنتخب الأرجنتين، بعد أن نفذها لوكاس بيليا، قبل أن يسجل سيلفا ركلة الفوز لتشيلي، لتنتهي بنتيجة 4-2، ليتوج تشيلي بلقب كوبا أمريكا وتضيع أحلام ميسي لقيادة راقصي التانجو إلى منصات التتويج هباءً مع تسديدته.