فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد

04:14 ص | الثلاثاء 28 أبريل 2020
فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد

فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد

كتب: (وكالات)

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تمكن فريق هندسي سعودي من ابتكار جهاز يرصد المصابين بوباء كورونا المنستجد "كوفيد 19"، ويصدر بيانات لا تقتصر فقط على قياس درجة الحرارة، وجرى تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد رئيس الفريق المهندس سيف بن غازي الحيسوني، أن "كاشف كورونا سيبدد كل المخاوف، ويستطيع رؤية الفيروس، رأي العين، كما سينضم الابتكار لقائمة من الجهود المبذولة من قبل المملكة لمواجهة الفيروس علميا وتقنيا واحترازيا".

وأضاف الحيسوني: "ابتكار التعرف على كورونا، يعتمد على مبدأ الابتكار الخاص بنا، والذي تم تقديمه كابتكار لمنظمة الملكية الفكرية في سويسرا "WIPO"، وجرى النشر العالمي له كابتكار سابق باسمنا بعنوان التحاليل الطبية باستخدام الامتصاص الضوئي والمنطق الضبابي".

وأوضح الحيسوني: "بناء على المعطيات يأمل فريق الابتكار في الحصول على نتائج في التعرف على فيروس كورونا، عبر الآلية التي جرى بها تحقيق نتائج ممتازة على قياس الغلوكوز في الدم".

وشدد الحيسوني، على أن الجهاز ليس مجرد اختراع طبي آلي، ولكنه منجز علمي تقني وطني نتشرف بتصنيعه لمساعدة البشرية جمعاء لمواجهة هذا الوباء.

ويسعى الفريق إلى طرح الجهاز عالميا باسم السعودية عقب تسجيل براءة الابتكار.

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