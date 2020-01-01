حدث في السودان: مواطنون أفطروا قبل أذان المغرب بسبب "خطأ فني"

03:40 ص | الثلاثاء 28 أبريل 2020
مداخلة مدير التلفزيون السوداني

مداخلة مدير التلفزيون السوداني

كتب: أحمد حامد دياب

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علق لقمان أحمد، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون السوداني، على واقعة إذاعة أذان المغرب قبل موعده في السودان.

وقال "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن ما حدث خطأ فادح، مشيرًا إلى أن التلفزيون السوداني يذيع أذان الفروض الخمسة، لافتًا إلى أن هناك اهتماما خاصا من التلفزيون في أذان المغرب، نظرًا لأن المواطنين يتابعون التلفزيون لمعرفة موعده.

وأوضح "لقمان"، أن ما حدث هو أن فني المونتاج أخطأ وبرمج الأذان وسط مجموعة من الإعلانات، وتم إذاعته بشكل خاطئ، ثم أُذيع بشكل طبيعي في موضعه، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين فطروا على هذا الأذان الخاطئ، لافتًا إلى أنه شخصيًا أفطر على هذا الأذان.

وأكد مدير التلفزيون السوداني أن عددا كبيرا من المواطنين يعتمد على آذان المساجد، وعدد آخر يعتمد على أذان التلفزيون.

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