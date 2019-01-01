مواطن هندي يتمكن من خداع السلطات وتجاوز الحظر بالبطيخ

02:04 ص | الثلاثاء 28 أبريل 2020
مواطن هندي يتمكن من خداع السلطات وتجاوز الحظر بالبطيخ

مواطن هندي يتمكن من خداع السلطات وتجاوز الحظر بالبطيخ

كتب: (وكالات)

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تمكن مواطن هندي من خداع السلطات وتجاوز الحظر المفروض على التنقلات بين مدن ومقاطعات البلاد والعودة إلى مدينته، حيث علق في منطقة عشوائيات خاضعة للحجر الصحي بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخضع الموظف في مطار مومباي الدولي بريم مورتي بانداي، للحجر في منطقة عشوائية بالمدينة بعد أن مددت السلطات إجراءات العزل العام في البلاد حتى 3 مايو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وهكذا علق بانداي وهو ينحدر من مدينة براياهراجا الواقعة على بعد أكثر من ألف كم من مومباي، في عشوائيات "دهارافي" التي يقطنها قرابة مليون شخص في منطقة لا تتجاوز مساحتها كيلومترين مربعين فقط، وتشهد تفشيا متسارعا لكورونا المستجد.

واخترع الرجل طريقة ماكرة للالتفاف على حظر التنقل، وقال لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية: "عندما لاحظت أن معدل الإصابة بالفيروس ينمو في دهارافي بسرعة تنذر بالخطر، أصبح من الصعب علي البقاء هناك. لذلك، قررت العودة إلى مسقط رأسي رغم القيود المفروضة على السفر. وأدركت أنه سيسمح لي بدخول المدينة إن كنت تاجر فواكه أو خضروات"، حيث إن حظر التنقل بين المدن لا يشمل نقل الخضار والفواكه لأنها مصنفة ضمن فئة السلع الأساسية.

وللتأكد من مدى نجاعة فرضيته، اشترى بانداي شحنة من البطيخ ليبيعها لاحقا بنجاح في مومباي.

ومن ثم اشترى أكثر من 25 طنا من البصل واستأجر شاحنة، وفي اليوم نفسه توجه بالشاحنة إلى مدينته، فنجحت خطته واستطاع الوصول إلى منزله.

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