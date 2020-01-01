بـ45 ألف جنيه.. 10 معلومات عن الكلب الآلي الموجود في "رامز مجنون رسمي"

يعتمد الفنان رامز جلال في برامج المقالب التي يقدمها غالبا على أجهزة وتقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومتطورة للغاية، وآخر ما استخدمه رامز ولفت به الانتباه، كلب آلي، ويظهر معه في برنامجه الذي يقدمه في رمضان الحالي "رامز مجنون رسمي".

الكلب الذي يظهر في البرنامج يسميه رامز "بامبينو"، ويظهر أمامه في بداية الحلقة، وتحديدا في الجزء الذي يتخفى فيه ويسبق دخوله إلى "بلاتوة" التصوير.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الكلب الآلي الذكي الذي يظهر مع رامز جلال في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، بحسب موقع "theverge" التقني، والموقع الرسمي للكلب الذكي.

الكلب الموجود في برنامج رامز جلال اسمه "آيبو"، وهو كلب ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومن إنتاج شركة "سوني".

أعلنت شركة "سوني" عن كلبها الآلي Aibo في اليابان في عام 2018.

آخر إصدارت الكلب الآلي وصل سعرها إلى 2899 دولارًا، أي ما يعادل 45 ألف جنيه مصري.

يأتي مع خدمة AI Cloud التي تقدمها سوني، والتي تسمح لـ آيبو بإرسال نشاطه اليومي إلى خوادم الشركة، التي يُفترض أنها تساعد في تشكيل شخصية الروبوت.

يتكون آيبو من تقنيات تسمح للمستخدم البقاء على اتصال معه عبر Wi-Fi أو LTE، كما أن فترة الشحن الخاصة به طويلة جدا.

إذا لم يتصل آيبو بالإنترنت، فسيستمر في الاستجابة للأوامر الصوتية، ولكن لن يحتفظ بنسخة احتياطية من أي بيانات على السحابة، أي أن مهارته لا تنمو إلا بالاتصال بالإنترنت.

يشتمل آيبو على مجموعة من المستشعرات والكاميرات والمشغلات لتنشيط الجرو والحفاظ على تفاعله.

توجد كاميرا على ظهره لمساعدته على الانتقال إلى لوحة الشحن، وكاميرا في الأنف تساعده أثناء لعبة العظمة وتحديد أفراد العائلة من خلال التعرف على الوجه.

يستجيب للأوامر الصوتية، ويمكن إضافة أمور كثيرة في نظامه من خلال تطبيق "aibo" الموجود عبر نظامي أندرويد وأي أو إس.

يتفهم Aibo أكثر من 50 من الأوامر والعبارات الصوتية المختلفة، مع إمكانية نمو القائمة بمرور الوقت مع التحديثات.