«كورونا الحاسوب».. مبادرة مصرية للبحث عن علاج لكورونا

06:47 ص | الثلاثاء 28 أبريل 2020
فريق عمل مبادرة كورونا الحاسوب

فريق عمل مبادرة كورونا الحاسوب

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

الفقي: لا يوجد أي علاج رسمي حتى الآن في العالم كله لفيروس كورونا

الفقي: لا يوجد أي علاج رسمي حتى الآن في العالم كله لفيروس كورونا

شيخ الأزهر: محاولة بعض الدول الثرية احتكار علاج كورونا أقسى ما سمعناه

شيخ الأزهر: محاولة بعض الدول الثرية احتكار علاج كورونا أقسى ما سمعناه

الوزراء: كورونا مستمر لحين اكتشاف علاج.. ودول ستنهار إذا استمر الإغلاق

الوزراء: كورونا مستمر لحين اكتشاف علاج.. ودول ستنهار إذا استمر الإغلاق

الحكومة عن تقليل إجراءات الحظر: التعايش مع كورونا قدرنا حتى ظهور علاج

الحكومة عن تقليل إجراءات الحظر: التعايش مع كورونا قدرنا حتى ظهور علاج

تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، رآه الدكتور محمود عرفات، أستاذ مساعد بكلية علوم بجامعة المنيا، واجباً وطنياً على الجميع، لكنه اعتبر البحث عن علاج للفيروس الخدمة الحقيقية التى يحتاجها الوطن حالياً، ومن هنا كانت مبادرته «اختبر دواءك.. الحاسوب فى مواجهة كورونا».

المبادرة حسب «عرفات» تعمل على شقين، الأول اختبار فاعلية مركبات كيميائية شتى فى علاج الفيروس، ولكن من خلال تكنولوجيا متقدمة هى «الحاسوب العملاق»: «هى مبادرة أطلقها الفريق البحثى بمعمل أبحاث الكيمياء الحاسوبية، إيماناً منا بقدرة المجتمع العلمى المصرى، على تخليق العديد من المركبات الكيميائية ذات الفاعلية فى القضاء على الفيروس أو إيقاف نشاطه، ودورنا التنبؤ بفاعلية تلك المركبات، ونعتمد فى الاختبار على أكبر حاسوب فى مصر وحجمه يساوى 1200 مرة الحواسيب العادية، ويبلغ ثمنه 9 ملايين جنيه وهو ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا».

رغم أن المبادرة لم يمر عليها أيام قليلة، فإن حجم الرسائل الإلكترونية والدعم بحسب «عرفات» كان كبيراً، وكلها لأشخاص يقدمون مركبات كيميائية بغرض الاختبار.

رسالة الدكتوراه التى حصل عليها «عرفات» من جامعة مانشستر فى لندن بعنوان «اختبار العقاقير الطبية بمساعدة الحاسب الآلى»، كانت عامل خبرة فى المبادرة: «اختبر الفريق ملايين المركبات، وعندما نجد أن هناك مركباً تأثيره إيجابى، نوجهه للمركز القومى للمصل واللقاح وهو المركز الوحيد الذى يوجد به حماية عالية ونظم بحثية متقدمة».

الأكثر قراءة

مغسل موتى كورونا بعزل بلطيم: أرتدي 10 قفازات ولم أر أسرتي منذ 22 يوما

مغسل موتى كورونا بعزل بلطيم: أرتدي 10 قفازات ولم أر أسرتي منذ 22 يوما

16 عامًا قضاها الرجل الأربعيني، متنقلًا بين جدران مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، ومنازل المتوفين، يقوم بمهمة "التغسيل والتكفين" للموتى متطوعًا، فما بين وفاة طبيبعة
تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

حذر المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن العالم سيواجه وباءًا عامًا أكثر فتكًا من كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبار
ليست كورونا.. علماء يتوقعون كارثة عالمية جديدة

ليست كورونا.. علماء يتوقعون كارثة عالمية جديدة

أوضح علماء جامعة ميامي الأمريكية، أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تساهم في التغيرات المناخية، قد تكون سببا في ثوران البراكين.
يجري اختباره لتجميد فيروس كورونا.. ما هو عقار "أبتامر"؟

يجري اختباره لتجميد فيروس كورونا.. ما هو عقار "أبتامر"؟

في محاولات العلماء للتوصل للقاح يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ووقف تفشيه الكارثي حول العالم، أوضحت دراسة علمية حديثة، أن العلماء بدئوا في اختبار علاج جديد يم
بشرى وتشاؤم.. تطورات تثير الجدل حول لقاح كورونا

بشرى وتشاؤم.. تطورات تثير الجدل حول لقاح كورونا

أصبح جميع سكان العالم، ينتظرون موعد طرح لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية ديسمبر الماضي.