إبداعات رمضانية.. مصري يصنع فانوس من مئات زجاجات المياه المعدنية (صور)

تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لم يمنع إبراهيم صلاح، من استغلال موهبته في تصميم أعمال من الخردة، ليصنع فانوس مستخدما لمئات زجاجات المياه المعدنية الفارغة.

رغبته في إدخال السرور على قلوب الناس ودعمهم نفسيا في هذه الفترة الصعبة، دفعت إبراهيم لعمل فانوس شعبي متوارث، بارتفاع 5 أمتار، معتمدا في تصميمه على 1000 زجاجة.

وأكد إبراهيم من خلال حديثه لـ"الوطن"، على وجود الفانوس في مركزه للوعي البيئي بمنطقة المريوطية هرم، مع باقي أعماله الفنية: "أجّرت المكان من محافظة الجيزة برسوم رمزية، وكان أصلا مشتل، وجمعت بين النباتات والأعمال الفنية صديقة للبيئة، من إعادة التدوير".

كما أوضح صاحب الـ27 عاما، أن الأدوات المستخدمة بسيطة ومتوفرة، لذلك يعتمدان على التمويل الذاتي، لإعادة تصنيع أشكال فنية من الخردوات، بمشاركة صديقه أحمد حسين، شريكه بهذا المشروع.

وكان إبراهيم، قد سبق له أيضا تصميم مجسم منحوت لفيروس كورونا المستجد، بارتفاع 40 سم، مستخدما لوح صاج ومسامير، وذلك لدعم حملة خليك في البيت، في ظل انتشار فيروس كورونا بالبلاد.