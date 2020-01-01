كيف تحمي نفسك من حساسية الكمامات بسبب كورونا؟

لجأ كثيرون مؤخرا إلى ارتداء الكمامة خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنّ لها جانبا سلبيا، إذ تعرض صاحبها ببإصابة بالحساسية.

ويعتقد خبراء الصحة أنّ ارتداء الأقنعة قد يساعد في إبطاء انتشار كورونا، لكنهم أشاروا إلى إمكانية تسبب أقنعة الوجه في بعض المشاكل، إذ قد يعاني الناس من تهيج الجلد في المناطق التي يتم تغطيتها بشكل متكرر بسبب الاحتكاك، ويحدث تهيج الجلد عادة عندما يكون القناع محكما جدا.

علاج الحساسية الناتجة عن ارتداء الكمامات

يمكن تجنب الاحتكاك عن طريق اختيار الأقنعة ذات الأسطح الملساء، غير الخشنة وغير المشدود، وقال طبيب الأمراض الجلدية هادلي كينج، إنّه يمكن استخدام كريمات اليدين المرطبة، أو الألوفيرا المعروفة بخصائصها الترطيبية والمضادة للالتهابات، كما يعتبر الشوفان الغروي خيارا جيدا للتخلص من حساسية الوجه، إلى جانب غسل المنطقة المتهيجة بالماء ومنظف لطيف قبل وضع الكريم المرطب.

أقنعة الوجه وحب الشباب

قد تتسبب الحالات المتزايدة من كورونا في الإجهاد وتؤثر سلبا على الأنظمة الغذائية، ومن المرجح أن يعاني الأشخاص من مشاكل الجلد والإصابة بالتهيجات والالتهابات.

وقد يزداد حب الشباب على الأنف والفم والذقن، وهي المناطق التي تغطيها الأقنعة بشكل أساسي، لذا يوصي طبيب الجلدية بغسل الوجه قبل وبعد ارتداء القناع بغسول لطيف.

أما الأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية أو معرضة لحب الشباب، فيجب أن يستخدموا منظفا يحتوي على حمض الساليسيليك، وفقا لموقع "إم إس إن" الإلكتروني.