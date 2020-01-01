كيف تحمي نفسك من حساسية الكمامات بسبب كورونا؟

11:53 ص | الثلاثاء 28 أبريل 2020
ارتداء الكمامة الطبية

ارتداء الكمامة الطبية

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

وزيرة التجارة: نحاول ترجمة أزمة كورونا بشكل إيجابي على الصناعة المصرية

وزيرة التجارة: نحاول ترجمة أزمة كورونا بشكل إيجابي على الصناعة المصرية

لميس الحديدي: زيادة إصابات كورونا "مؤشر جيد".. ويرجع للتوسع في الكشف المبكر

لميس الحديدي: زيادة إصابات كورونا "مؤشر جيد".. ويرجع للتوسع في الكشف المبكر

مدن كفر الشيخ تواجه كورونا بتكثيف حملات تطهير ونظافة الشوارع 

مدن كفر الشيخ تواجه كورونا بتكثيف حملات تطهير ونظافة الشوارع 

مستشفى قها للحجر يعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ 108 أشخاص

مستشفى قها للحجر يعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ 108 أشخاص

لجأ كثيرون مؤخرا إلى ارتداء الكمامة خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنّ لها جانبا سلبيا، إذ تعرض صاحبها ببإصابة بالحساسية.

ويعتقد خبراء الصحة أنّ ارتداء الأقنعة قد يساعد في إبطاء انتشار كورونا، لكنهم أشاروا إلى إمكانية تسبب أقنعة الوجه في بعض المشاكل، إذ قد يعاني الناس من تهيج الجلد في المناطق التي يتم تغطيتها بشكل متكرر بسبب الاحتكاك، ويحدث تهيج الجلد عادة عندما يكون القناع محكما جدا.

علاج الحساسية الناتجة عن ارتداء الكمامات

يمكن تجنب الاحتكاك عن طريق اختيار الأقنعة ذات الأسطح الملساء، غير الخشنة وغير المشدود، وقال طبيب الأمراض الجلدية هادلي كينج، إنّه يمكن استخدام كريمات اليدين المرطبة، أو الألوفيرا المعروفة بخصائصها الترطيبية والمضادة للالتهابات، كما يعتبر الشوفان الغروي خيارا جيدا للتخلص من حساسية الوجه، إلى جانب غسل المنطقة المتهيجة بالماء ومنظف لطيف قبل وضع الكريم المرطب.

أقنعة الوجه وحب الشباب

قد تتسبب الحالات المتزايدة من كورونا في الإجهاد وتؤثر سلبا على الأنظمة الغذائية، ومن المرجح أن يعاني الأشخاص من مشاكل الجلد والإصابة بالتهيجات والالتهابات.

وقد يزداد حب الشباب على الأنف والفم والذقن، وهي المناطق التي تغطيها الأقنعة بشكل أساسي، لذا يوصي طبيب الجلدية بغسل الوجه قبل وبعد ارتداء القناع بغسول لطيف.

أما الأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية أو معرضة لحب الشباب، فيجب أن يستخدموا منظفا يحتوي على حمض الساليسيليك، وفقا لموقع "إم إس إن" الإلكتروني.

الأكثر قراءة

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

تحذير روسي: العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من كورونا

حذر المسؤول الصحي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من أن العالم سيواجه وباءًا عامًا أكثر فتكًا من كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبار
مغسل موتى كورونا بعزل بلطيم: أرتدي 10 قفازات ولم أر أسرتي منذ 22 يوما

مغسل موتى كورونا بعزل بلطيم: أرتدي 10 قفازات ولم أر أسرتي منذ 22 يوما

16 عامًا قضاها الرجل الأربعيني، متنقلًا بين جدران مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، ومنازل المتوفين، يقوم بمهمة "التغسيل والتكفين" للموتى متطوعًا، فما بين وفاة طبيبعة
ليست كورونا.. علماء يتوقعون كارثة عالمية جديدة

ليست كورونا.. علماء يتوقعون كارثة عالمية جديدة

أوضح علماء جامعة ميامي الأمريكية، أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تساهم في التغيرات المناخية، قد تكون سببا في ثوران البراكين.
يجري اختباره لتجميد فيروس كورونا.. ما هو عقار "أبتامر"؟

يجري اختباره لتجميد فيروس كورونا.. ما هو عقار "أبتامر"؟

في محاولات العلماء للتوصل للقاح يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ووقف تفشيه الكارثي حول العالم، أوضحت دراسة علمية حديثة، أن العلماء بدئوا في اختبار علاج جديد يم
بشرى وتشاؤم.. تطورات تثير الجدل حول لقاح كورونا

بشرى وتشاؤم.. تطورات تثير الجدل حول لقاح كورونا

أصبح جميع سكان العالم، ينتظرون موعد طرح لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية ديسمبر الماضي.