قدمه قربانا للإلهة "كالي ماتا".. هندوسي يقطع لسانه لإيقاف تفشي كورونا

نُقل رجل هندي عمره 24 عامًا إلى مستشفى مؤخرًا بعد أن قطع لسانه ليقدمه قربانا للإلهة الهندوسية كالي ماتا، لوقف انتشار الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم.

من وضع المجرمين في الحجر الصحي في المنازل المسكونة إلى الأشخاص الذين يقفلون الأزواج في الحمام، رأينا أشخاصًا يقومون ببعض الأشياء الغريبة جدا لوقف انتشار جائحة كورونا، فيفيك شارما، وهو نحات حجري شاب يعمل في قرية سويجام، في ولاية جوجارات الهندية وضعه أغرب منهم جميعا، وفقا لموقع "أوديتي سنترال".

شعر شارما بالإحباط من عدم قدرته على العودة إلى مسقط رأسه في "ماديا براديش"، بسبب عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني، لذا قطع شارما لسانه في المعبد، وقدمه هدية للآلهة كالي ماتا، المرتبطة بالموت والدمار في الهندوسية، لوقف انتشار الفيروس.

في الأسبوع الماضي، أخبر فيفيك، الذي كان يعمل على توسيع معبد "بهافاني ماتا" في سويجام مع 8 آخرين، زملائه بأنه ذاهب إلى السوق خلال فترة استراحة، لكنه لم يعد، وعندما حاولوا الاتصال به، فوجئوا بسماع صوت غريب يخبرهم أنه تم العثور على فيفيك فاقدًا للوعي في معبد قريب بعدما قطع لسانه.

وبحسب ما ورد، عُثر على الشاب الهندوسي على أرضية معبد "نادشوارى"، ثم نُقل إلى مستشفى في "ثراد" حيث حاول الأطباء إعادة لسانه، في عملية من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ناجحة أم لا، لا يعرف الأطباء ما إذا كان الشاب البالغ من العمر 24 عامًا سيستطيع أن يتحدث مرة أخرى أم لا.

على الرغم من أنه لم يتمكن بعد من إخبار الشرطة بما حدث بالضبط في المعبد، أخبر مصدر في قسم الشرطة صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن شارما قطع لسانه كقربان لـ"كالي ماتا"، وطلب منها وقف انتشار الفيروس التاجي المستجد حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه ويمكنه العودة إلى المنزل، مضيفا: "وجدناه مستلقيًا فاقدًا للوعي في مبني المعبد ولسانه في يده".