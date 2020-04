البنتاجون يرفع السرية عن فيديوهات لـ"ظاهرة جوية غامضة"

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، 3 فيديوهات تم رفع السرية عنها، لتعامل طيارين أمريكيين مع "ظاهرة جوية لم تحدد طبيعتها".

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سيو جاف، إن أحد الفيديوهات تم تسجيله في عام 2004 والاثنين الآخرين في يناير 2015، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت جاف، أن وزارة الدفاع الأمريكية "اعتبرت بعد دراسة دقيقة أن الموافقة على نشر تلك الفيديوهات لن يؤدي إلى الكشف عن أي أنظمة أو قدرات حساسة ولن يعيق أي تحقيقات مستقبلية" في تلك الظواهر.

وتم تسريب الفيديوهات دون سماح البنتاجون في ديسمبر 2017 ومارس 2018 ونشرتها شركة خاصة، ثم انتشرت على الإنترنت.

وأظهرت الفيديوهات أجسام طائرة مجهولة وردود فعل الطيارين الأمريكيين، الذين استغربوا سرعة تحرك الأجسام.

"The department has determined that the authorized release of these unclassified videos does not reveal any sensitive capabilities or systems."



