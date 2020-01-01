فوائد المستكة.. تعالج المعدة ومشاكل التنفس

تحتوي المستكة على فوائد عدة أبرزها أنها تعالج مشاكل وأمراض المعدة، ومن المتعارف عليه أنها عبارة عن صمغ مصدره شجرة المستكة.

وترصد "الوطن" فيما يلي فوائد المستكة للمعدة، وعدد من الفوائد الأخرى، وفقا لموقع "medicalnewstoday" و"webmd" و"verywellhealth".

فوائد المستكة للمعدة

علاج عسر الهضم

تحسن المستكة أعراض عسر الهضم في حال تناوله عن طريق الفم لمدة 3 أسابيع، وكذلك يحل مشكلة آلالام المعدة والبطن العلوى، والشعور بالحرقة.

تقلل من أحماض المعدة

تقي تناول المستكة بطانة الأمعاء والمعدة، وغنية بزيت عطري يستطيع أن ينعش النفس وتحارب البكتيريا والفطريات.

تساعد في علاج أعراض مرض كرون

أظهرت الدراسات أن تناول المستكة للمعدة عن طريق الفم لمدة 4 أسابيع يؤدي إلى تحسن أعراض مرض كرون كما أنه يقلل علامات التورم للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء أي داء كرون.

تتخلص من عدوى الملوية البوابية

تناول المستكة لمدة أسبوعين يعمل على التخلص من عدوى الملوية البوابية بعد مرور 5 أسابيع.

تخفف من أعراض قرحة المعدة

تقلل المستكة من أعراض قرحة المعدة عند تناولها لمدة أسبوعين ويحسن الشفاء للأشخاص الذين يعانون من القرحة المعوية.

فوائد أخرى للمستكة

- تعالج مشاكل التنفس.

- تعالج آلام العضلات والالتهابات البكتيرية والفطرية.

- تحسن الدورة الدموية.

- تعالج الجروح وتطرد الحشرات من خلال وضع المستكة على المكان المحدد.

- تستخدم المستكة في الأسنان كمادة للحشو كما أن مضغها يؤدي إلى إخراج مواد تنعش النفس وتمنع التسوس وتقلل من تراكم اللويحات والتورم والإحمرار ونزيف اللثة.

- المستكة تحسن مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

- يحارب زيت المستكة أنواع معينة من السرطان حيث إنه له تأثير مضاد للورم على سرطان القولون ويساهم في قتل أنواع من خلايا سرطان الدم.

وينصح باستشارة الطبيب قبل استخدام المستكة في بعض الحالات المرضية المعينة حتى لا يكون لها أثر سلبي.