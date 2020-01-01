طبيبة نفسية: الصيام يساعد على تقليل القلق من كورونا

أكدت دراسات عدة أن للصيام فوائد عدة من بينها تقليل الضغوطات النفسية، لكن ماذا عن حالة التوتر والقلق التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في شهر رمضان؟

الصيام يقلل من التوتر والقلق

الدكتورة هبة العيسوي، استشاري الصحة النفسية بجامعة عين شمس، أكدت أن الصيام يقلل من حدة التوتر والقلق بشكل عام والأمر ينطبق أيضا على أعراض القلق بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحة: "الصيام مش هيخلينا نشعر بإحباط".

وأوضحت استشاري الصحة النفسية، خلال حديثها مع "الوطن"، أن الامتناع عن الطعام والشراب يجعل الجسم يبحث عن طاقته من خلال إذابة الدهون التي تنتج مادة الكيتون لإحراق الدهون وإفراز مادة من بروتينات المخ (بي دي إن إف) التي تجدد الخلية وتزيد نموها وتطورها وتعمل بشكل أكثر كفاءة.

ويسبب الصيام أيضا، في زيادة إفراز هرمون النمو الذي يعمل على زيادة أيضا، حالة النشاط وكفاءة الجسم، وبحسب الدكتورة هبة العيسوي فإن النواقل العصبية تعمل أيضا على تقليل التوتر والحزن والضيق والشعور، في نهاية اليوم بعد الإفطار، بحالة من السعادة والراحة.