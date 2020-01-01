تعرف على "الجرعة المعدية" اللازمة للإصابة بفيروس كورونا

06:14 م | الإثنين 27 أبريل 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: منة الصياد

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تنتشر أمراض الجهاز التنفسي المعدية عندما يتلامس الشخص السليم مع جزيئات الفيروس التي يطردها شخص مريض، والتي عادة تكون عن طريق السعال أو العطس.

يمكن أن تؤثر كمية الجسيمات التي يتعرض لها الشخص على مدى احتمالية إصابته بالعدوى، ومدى شدة الأعراض التي قد تظهر عليه، حيث تعرف كمية جزيئات الفيروس اللازمة لإصابة الشخص بالجرعة المعدية، حسب موقع stat news الأمريكي.

على الرغم من أن كمية جزيئات الفيروس التي يتعرض لها الشخص تحدد مدى احتمالية إصابته بالعدوى، إلا أن الفيروسات ذات الجرعات المنخفضة تشكل خطرا كبيرا، حيث أنها معدية بشكل خاص لأصحاب المناعة الضعيفة.

لا تزال جرعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد غير محددة حتى الآن، لكن وفقا لما توصل إليه الخبراء فإن الإصابة بفيروس كورونا تحتاج إلى جرعة معدية صغيرة وهو ما يشكل خطرا كبيرا.

وقال دبليو ديفيد هاردي، أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إنه قد تؤدي الجرعة المعدية العالية إلى زيادة الحمل الفيروسي داخل جسد المصاب، مما قد يؤثر على شدة الأعراض التي تظهر عليه.

والحمل الفيروسي هو مقدار جزيئات الفيروس الموجود بمجرد إصابة الشخص، وكان لدى الفيروس الوقت الكافي للتكاثر في خلاياه.

وكشف هاردي، أنه كلما زادت الجسيمات الفيروسية التي تدخل إلى الرئتين، زاد الضرر الذي قد يحدث لهما.

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