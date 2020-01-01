العزلة الاجتماعية تزيد خطر دخول المستشفى لمرضى الجهاز التنفسي

05:33 م | الإثنين 27 أبريل 2020
كبار السن

كبار السن

كتب: أ ش أ

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أكد باحثون بريطانيون أن العزلة الاجتماعية مرتبطة بزيادة خطر دخول المستشفى لأمراض الجهاز التنفسي بين كبار السن، وأن هذا الخطر مستقل عن العوامل الأخرى المؤثرة المحتملة، مثل الصحة العامة وأسلوب الحياة.

وربط باحثون في جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة سجلات المستشفيات وإحصاءات الوفيات لـ 4478 شخصًا يشاركون في دراسة اللغة الإنجليزية الطولية للشيخوخة (ELSA) - وهي دراسة تمثيلية طويلة الأمد على المستوى الوطني لكبار السن حيث تم قياس العزلة الإجتماعية من حيث ما إذا كان هذا الشخص يعيش بمفرده أم لا (العزلة المنزلية)، ومقدار التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة (العزلة الاجتماعية) وكم المشاركة الاجتماعية، بما في ذلك من خلال التطوع والأنشطة الثقافية والمشاركة مع مجموعات المجتمع، وتم جمع معلومات عن العوامل المؤثرة المحتملة مثل الظروف الصحية الأساسية والتدخين ومستويات النشاط البدني.

وأوضحت الدراسة إن عيش الشخص بمفرده وضعف المشاركة الاجتماعية ارتبط بزيادة مخاطر دخول كبار السن المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المستشفى للعلاج بنسبة 32% و24% على التوالي.

 

 

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