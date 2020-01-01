قصة صورة x الملعب.. جماهير جزر القمر تقتحم المستطيل الأخضر أمام مصر

دخل المنتخب المصري المباراة وعينه على تحقيق نقاط اللقاء، لكنه فوجئ بمنتخب جزر القمر العنيد الذي تسلّح بأرضه وجماهيره، ليحقق نتيجة تاريخية أمام الفراعنة الأكثر تتويجًا باللقب الأفريقي.

وانطلقت المباراة بينهما يوم 18 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، وكاد محمود عبدالمنعم "كهربا"، أن يفتتح النتيجة مبكرًا، قبل أن تصدم تسديدته بالعارضة.

وردّ منتخب جزر القمر بتسديدة خطيرة عن طريق فايز سليمان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد الشناوي، أتبعها إبراهيم مادي بتصويبة أخرى مرت بجوار القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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جماهير جزر القمر تحتفل داخل الملعب بنقطة تاريخية

وأضاع محمود حسن "تريزيجيه" فرصة هدف مؤكد للفراعنة في الدقيقة 65، بعد انفراده بحارس جزر القمر، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وجاء الرد سريعا من جزر القمر، بتسديدة خطيرة من سعيد بكاري، بعد مراوغة أحمد حجازي، ليخرجها الشناوي ببراعة في الدقيقة 67.

وحاول المنتخب المصري إدراك هدف التقدم في الدقائق المتبقية من زمن المباراة، لكن دفاعات جزر القمر وقفت بالمرصاد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ما دفع الجماهير لاقتحام ملعب المباراة، عقب إطلاق صافرة النهاية، احتفالا بتحقيق تعادل تاريخي أمام المنتخب المصري صاحب التاريخ الكروي الكبير في القارة السمراء.

ورفع منتخب جزر القمر بهذه النقطة، رصيده في صدارة المجموعة إلى 4 نقاط، بينما رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فقط بذات رصيد كينيا.