مأذون شرعي يعقد قران الطواقم الطبية مجانًا: دعمًا للجيش الأبيض

كشف المأذون محمد عبد الرازق البيه، كواليس إجرائه عقد قرآن لممرضة، مشيرًا إلى أنه اتبع الإجراءات الاحترازية والطبية فى عقد قران، إحدى الممرضات، وأعطى العريس ووالد العروسة كمامات ومطهرات، مشدداً على أن هذا أول عقد قران له يتم بهذا الشكل على مدى 3 عقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه أطلق مبادرة لعقد قران أى من أفراد الجيش الأبيض دون مقابل، لافتًا إلى أن مبادرته تهدف إلى دعم جيش مصر الأبيض الذى يقدمه التضحيات فى ظل مواجهة فيروس كورونا.

من جهتها قالت هند أحمد ممرضة والتى تم عقد القران لها: "كانت مبادرة جيدة من المأذون الذى دعمنا وعقد القران دون مقابل..ولم نتكبد أى مجهود جراء اتباع الإجراءات الطبية خلال حفل الزواج وكان يوماً سعيداً".

وأكدت هند أحمد، أننا نستطيع ممارسة حياتنا حال أتباع الإجراءات الطبية التى تعلن عنها وزارة الصحة، مضيفة: "وزعنا على المعازيم ماسكات..وأنا مبسوطة ..إحنا كنا واخدين الموضوع هزار ..والكمامة مش عيب أهم حاجة الفرحة".