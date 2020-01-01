صناع مجسم يوسف الشريف: توفير وقت وخامات.. سننافس الدراما العالمية

الوقت يتحرك بسرعة كبيرة، أكبر مما نظن، لكن العقل الإبداعي قد يحرك آلة الزمن وننطلق بها بعيدا، وبقوة لا نتخيلها، نتجاوز بها حدود المنطق أحيانا بشكل حرفي ومبهر في آن واحد، بعد عرض أولى الحلقات من مسلسل "النهاية" وتدور في أذهان المشاهدين كثير من الأسئلة حول إمكانية صناعة روبوت أو مجسم خاصة الفتيات اللاتي أخذن الموضوع بشكل طريف كتصنيع من يعجبن به في المنزل.

شرح محمد مسعد عضو في فريق مجسم يوسف الشريف ومن صناع العمل في حديث خاص لـ"الوطن"، كيف تم تحضير ذلك المجسم بتلك الحرفية العالية جعلته محط تساؤل للجميع.

قال مسعد: "تم التحضير منذ فترة مع المخرج ياسر سامي وفريق العمل لتنفيذ المجسم، وتم أخذ بما أشبه بـ(القالب) لتصميم شكل يوسف على المجسم، السيناريو هو صاحب الفكرة".

مصمم المجسم: "بيوتي ميكب واسبيشيال افيكت وراء ظهور الروبوت بشكل واقعي"، تابع مسعد: "الشركة المسئولة عن التصميم لها باع في الأعمال تصميمات الخداع بالمجسمات تحت إشراف "اسلام أليكس" المسؤول عن التيم" النهاية لم تكن مشاركتهم الأولى في السنة الماضية كان لهم بعض التصميمات في مسلسل "خلصانة بشياكة" كما وضح مسعد: "هناك فرق كبير بين الخداع البصري زي ظهور الطيارات والحروب وغيرها وتصميم مجسمات وأشكال قد توحي للبعض أنها حقيقية فعلا مثل الطعنات والإصابات وتغيير شكل الفنان بالكامل إذا طلب الأمر، الكوالتي والوقت كان عامل أساسي لتنفيذ المجسم"، فأوضح مسعد أنه كان مطلوبا تنفيذ الروبوت في 3 أيام فقط لكن استغرق أسبوع كاملا وأكد أن عامل الوقت يفرق في الشكل النهائي للعمل لكي يظهر بصورة لائقة، وتمنى أن ننافس في الفترة المقبلة السينما والدراما العالمية ككل.