"بيل جيتس": إنتاج اللقاح ضد كورونا سيكون ممكنا في أفضل حال بعد عام

05:45 ص | الإثنين 27 أبريل 2020
بيل جيتس

بيل جيتس

كتب: (وكالات)

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اعتبر الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "مايكروسوفت" للتكنولوجيا بيل جيتس، أن إطلاق إنتاج اللقاح المحتمل ضد عدوى كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيكون ممكنا في أفضل حال بعد عام، لكن المدة الفعلية عامان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الأحد.

وقال جيتس، في حديث لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "من الصعب جدا تضييق هذه الحدود الزمنية، وفي حال تطورت الأحداث بشكل مثالي سنصل إلى النطاق الإنتاجي في غضون عام واحد. لكن من الممكن أننا لن نستطيع فعل ذلك، وقد يتطلب تحقيق هذا الأمر سنتين على الأقل".  

"جيتس": لا مفر من اختبار اللقاح على 3 مرحل للحصول على ترخيص له

وأشار جيتس إلى وجود مئات المشاريع الخاصة بتطوير اللقاح داعيا إلى "اختيار الابتكارات الأكثر موثوقية والعثور على أموال ضرورية لتطويرها وترتيب إنتاجها بشكل متزامن".

وشدد جيتس على أنه لا مفر من اختبار اللقاح على 3 مرحل للحصول على ترخيص له، معتبرا أن التقديرات التي تقول إنه يمكن بدء إنتاج المصل غير واقعية.

وسبق أن خصص جيتس وزوجته مليندا 250 مليون دولار لمشارع رامية لمنع انتشار كورونا المستجد في العالم، وتطوير اللقاح في 7 مختبرات مختلفة بموجب مبادرة دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

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