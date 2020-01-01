كان اسمها "التمساح" .. 158 عاما على افتتاح مدينة الإسماعيلية

02:26 ص | الإثنين 27 أبريل 2020
شارع محمد على بالإسماعيلية

شارع محمد على بالإسماعيلية

كتب: جمال حراجى

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تعد الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس التى تم إنشائها بعد حفرالقناة وتاريخ  إنشاء المدينة يبدأ في 27 أبريل 1862 وكان أسمها التمساح حيث أقيم حفلا كبيرا بحضور الخديوى سعيد والذى كان والى مصر فى ذلك الوقت، وبعد مرور عام وفى 4 مارس 1863 قرر ديليسبس تغيير اسم  المدينة من التمساح إلى الإسماعيلية، ودعا الخديوى إسماعيل لوضع حجر الأساس لها لثاني مرة  باسم الإسماعيلية. 

ويقول حسين عليان الشريف، أحد الباحثين فى تاريخ الإسماعيلية، أنة في عام 1862 بعد انتهاء المهندس الفرنسي جومارد، المسؤول عن تخطيط مدينة الإسماعيلية، من أعمال التخطيط للمدينة التي كان أغلب سكانها من الأجانب تم الإعلان في احتفالية كبيرة أقيمت بالمدينة التي تحتضن مقر إدارة قناة السويس بتسمية الشوارع المخططة والتي زينت بالأشجار على جانبيها وأطلق على الشارع الرئيسي والذي يقع به مركز إدارة شركة القناة الأجنبية اسم شارع ريتشارد قلب الأسد.

وتابع:" لكن الاسم الذي أطلق على الشارع لم يستمر طويلا وفي عهد الخديوي إسماعيل أطلق عليه اسم شارع محمد علي وهو الاسم الذي لا يزال يحفظه أهالي الاسماعيلية حتى اليوم رغم تعاقب المسميات عليه بعد ذلك"، ويضيف "الشريف" : "أنشأ المهندس (جومارد) أول ميدان بالإسماعيلية وهو ميدان شامبليون، وكان اسمة الأميرة فريال، وإنشأ أيضا ميدان مصطفى كامل وكان اسمة توفيق باشا، والميدانين على هيئة علم بريطانيا، وأول مكان إقامة كان فيلا ديلسبس فى شارع الإمبراطورة أوجينا وهو شارع عرابي حاليا والذي ينتهي بميدان عرابي أمام محطة السكة الحديد كما أسس شارع نيجرللى أمام كوبري سالا.

وشهدت المدينة العديد من الإنشاءات المهمة مثل الكنائس والمساجد والشوارع التاريخية وأهمها شارع محمد علي أهم شوارع المدينة حتى الآن وتشهد المدينة بعد 6 سنوات من إنشائها يوم من احتفالات افتتاح قناة السويس الأسطورى فى 17 نوفمبر 1869 وتظل عاصمة الإقليم بها المركز الرئيسى لإدارة قناة السويس وحتى الآن.

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